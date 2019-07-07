” متابعة” نتيجة الثانوية العامة 2019 العلمي والأدبي ..موعد ظهور نتائج الثانوي العام عبر موقع الوزارة

نتيجة الثانوية العامة 2019 ، بعد انتهاء الطلبة والطالبات من أداء امتحانات الثانوية العامة العلمي والأدبي وكان آخر يوم 3 يوليو الجاري وها ينتظرون جميع الطلاب ظهور نتائج الثانوي العام بفارغ الصبر، حيث أوضحت وزارة التعليم أن أعمال التصحيح انتهت بنسبة 90% من العينات العشوائية وأشارت المصادر أن الكنترول أوشك على الانتهاء الكامل من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ثم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وإتاحة النتائج عبر بوابة الثانوية العامة لـ الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2019 العلمي والأدبي

أٌجريت امتحانات الثانوية العامة هذا العام، فيما أعلنت وزارة التعليم أنه تم ضبط 980 مخالفة وتم تحويلها للشؤون القانونية وكان عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات في قسم علمي علوم نحو 268.938 طالب وطالبة بينما كان عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف الثالث الثانوي القسم الأدبي نحو 264.653 طالب وطالبة وعدد الذين امتحنوا في الشعبة الرياضية بلغوا نحو 118.071 طالب وطالبة.

موعد ظهور نتائج الثانوي العام

صرحت وزارة التربية والتعليم أنه خلال الشهر الجاري يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 القسم العلمي والقسم الأدبي الدور الأول، على أن يتم إعلان نتائج الثانوي العام عبر الانترنت برقم الجلوس عبر موقع بوابة الثانوية العامة نهاية الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، تابعوا معنا سوف ننشر متابعة أول بأول للنتائج ثم نتابعكم بتنسيق الكليات 2019 بإذن الله ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.