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متابعة نتائج المربع الإلكتروني “الصف الثاني عشر” عبر moe.edu.kw رابط تقديم التظلمات

محمود مصطفى

بعد أن أنهى طلبة وطالبات الثاني عشر الإختبارات بالكويت، نتابع معكم في السطور المقبلة، كيفية استقبال نتائج المربع الإلكتروني، الثانوية العامة الكويتية بالرقم المدني 2022، وذلك من خلال الموقع الرسمي وزارة التربية الكويتية، والتي أعلنت بدورها عن بدء موعد تقديم التظلمات، أونلاين عبر الإنترنت، لكافة إختبارات الصف الثاني عشر، بقسميه العلمي والأدبي والمعهد الديني، وسوف تبدأ تقديم طلبات التظلم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28-6-2022 ولمدة 3 أيام عمل، وسوف ينتهي تقديم الطلبات في يوم الخميس الموافق 30-6-2022، وذلك بواقع ثلاثة مواد دراسية كحد أقصى لكل طالب، يمكنكم متابعة رابط moe.edu.kw لتقديم التظلمات.

نتائج المربع الإلكتروني الكويت

هذا وقد انتهى طلبة وطالبات الصف الثاني عشر، من أداء الإختبارات النهائية، في يوم 23 يونيو الماضي، وذلك بجميع أقسام الثانوية العامة، سواء الأدبي أو العلمي أو التعليم الديني، وانتهى الطلاب من أداء آخر مادة وهي الإحصاء والتعليم الديني انتهى من أداء آخر مادة وهي مادة المنطق القديم في التاريخ السابق ذكره، وهنأت وزارة التربية الكويتية الطلاب على انتهاء الإختبارات النهائية، متنمية لهم التوفيق في النتائج وفي الحياة المقبلة.

تظلمات الثاني عشر الكويت

رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 moe edu kw  

موقع المربع الالكتروني للاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر 2022 في الكويت

الثانوية العامة الكويت

هنأت رئيسة لجنة ثانوية الروضة بنات، السيدة هدى السعيد، طالبات القسم الأدبي وذلك لإنتهاء فترة الإختبارات، وتمنت لهم النجاح والتوفيق، وذكرت بأن الإدارة المدرسية قامت بتوفير سبل الراحة في الاختبارات، وتم توزيع اللوحات التشجيعية في أرجاء المدرسة، وكذلك توفير الضيافة للطالبات من أجل توفير جو هادئ في أداء الإختبارات النهائية للصف الثاني عشر.

وأكدت السيدة هدى السعيد، بأن سير الإختبارات متوافق مع محتوى المنهج ويتناسب مع مستويات جميع الطلاب في المدارس، وأيدتها الطالبة ريان العثمان، وذلك من حيث سهولة الإختبار، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

رابط نتائج المربع الإلكتروني بالرقم المدني

  • تابع رابط النتائج وتقديم التظلمات من خلال هذا الرابط:
  • قم قم بتسجيل الدخول في موقع وزارة التربية الكويتية
  • قم بزيارة قسم نتائج الطلاب
  • قم بالإطلاع على النتائج فور ظهورها من خلال إدخال الرقم المدني
  • يمكنكم تقديم التظلمات على نتائج الاختبارات من خلال الرابط السابق عرضه
محمود مصطفى

متزوج ولدي طفلين، أعمل بكتابة المقالات منذ عامين، لدي خبرة في المواضيع البحثية، وكيفية كتابتها، وأداوم على تحديث الأخبار العامة، من عشاق النادي الأهلي المصري، ولكن أشجع الزمالك في البطولات الأفريقية، أعشق تراب مصر، وأعشق البلدة التي ولدت بها وهي مدينة "بسيون" وهي بلد النجم محمد صلاح :)


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