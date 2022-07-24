“مبروك للكل” ظهرت نتائج شهادة الاساس 2022 ولاية الخرطوم برقم الجلوس عبر بوابة وزارة التربية والتعليم السودنية

ستعلن وزارة التربية والتعليم قريباً عن نتائج شهادة الاساس 2022 ولاية الخرطوم 2022، وبذلك سيتمكن كل طالب قريبًا من معرفة نتائج امتحانات الصف الثامن، ونظرًا لاختلاف مواعيد الاختبارات فسيتم الإعلان عنها بشكل عام في كل ولاية على حدة، العام الحالي 2022 هو العام الدراسي الأخير في ظل النظام التعليمي الحالي قبل إدخال واحدة جديدة في عام 2023، وكانت شهادة الاساس بولاية الخرطوم من أهم النتائج لأنها مرحلة حاسمة لجميع الطلاب السودانيين الذين يرغبون في معرفة درجاتهم، وإذا نجحوا فانتقلوا إلى المرحلة الثانوية، في هذه المقالة سنستعرض جميع تفاصيل مشكلة استخراج النتيجة لذلك تابعونا.

نتائج شهادة الاساس 2022 ولاية الخرطوم

ستكون نتائج شهادة الاساس 2022 ولاية الخرطوم جاهزة قريباً، حيث تمت الموافقة على نتيجة الصف الثامن بولاية الخرطوم 2022 من قبل والي الخرطوم المعين الأستاذ أحمد عثمان حمزة وجاري الآن الاستعدادات النهائية لها، كما سيتم الإعلان عن النتائج في باقي المناطق الأخرى من خلال موقعنا هذا، وللحصول على النتيجة يقوم الطالب بالإجراءات التالية أثناء السؤال:

يجب على الطالب السوداني الدخول أولاً إلى موقع وزارة التربية والتعليم في السودان ومن ثم تحديد الزر لطلب معلومات بخصوص نتائج امتحانات شهادة الأساس.

يختار الطالب الولاية التي يدرس فيها والصف الثامن بالخرطوم.

يجب بعد ذلك كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص، متبوعًا برمز التحقق المرئي.

يقوم بتحديد خيار البحث عن الكلمات وينتظر قليلاً حتى تظهر النتائج.

استخراج نتيجة الاساس الخرطوم 2022

على الرغم من مواردها المحدودة فإن وزارة التربية والتعليم السودانية حريصة على تقديم أبسط الوسائل للاستعلام عن نتائج شهادة الاساس 2022 ولاية الخرطوم وتقوم الآن بإعداد موقعها على شبكة الإنترنت للقيام بذلك، بالإضافة إلى ذلك شددت الوزارة إجراءات التصحيح حتى يتمكن المعلمون من إكمال عملهم في وقت مبكر، حيث سيحصل هؤلاء المعلمون على مكافآت نظير إكمالهم المبكر لعملهم بعد إعلان نتائج الصف الثامن في الخرطوم.

علاوة على ذلك ومن خلال المؤتمر الذي سيعقد اليوم السبت 23 يوليو سيتم الكشف عن نتائج امتحانات الاسا بالخرطوم، وسيحضر الاجتماع مسئولون من الوزارة وتم اتخاذ كافة الاستعدادات في من أجل تنفيذ البث من خلال هيئة الخرطوم للإذاعة والتلفزيون، كما ينتظر الطلاب بفارغ الصبر الإعلان الرسمي الذي سيبث من القاعة بفضل تجهيزاتها التكنولوجية.