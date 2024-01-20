ما هي طريقة رفع تظلم على نتائج امتحانات الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الأول 2024؟.. وزارة التربية توضح

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن نتائج الصف الثاني عشر، حيث يمكن للطلاب الآن بأقسام العلمي والأدبي والتعليم الديني الاطلاع على نتائج الاختبارات من خلال صفحة وزارة التربية، فيما أتاحت الوزارة اليوم السبت إمكانية تقديم تظلم على نتائج الثانوية العامة في الكويت من خلال صفحة الوزارة.

نتائج الصف الثاني عشر- وزارة التربية

تظلم نتائج الصف الثاني عشر

وجهت وزارة التربية الكويتية التهنئة لطلاب الصف الثاني عشر بعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول 2023/2024، إذ يمكن للطلاب الراغبين في مراجعة درجات امتحاناتهم أن يقوموا بتقديم تظلم إلكتروني من أجل مراجعة ورقة الإجابة مرة أخرى، وذلك من خلال صفحة وزارة التربية باتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط تظلم الثاني عشر.

الدخول عبر حساب تيمز.

سجل حساب تيمز مثل (Sxxxxxxxxxxxx@moe.edu.kw).

اختر تظلمات الصف الثاني عشر.

سجل الرقم المدني للطالب.

قم بتقديم التظلم.

نتائج الثانوية العامة الكويت

ظهرت نتائج الثانوية العامة في الكويت لطلاب الأقسام العلمي والأدبي والتعليم الديني، حيث يمكن للطالب أو الطالبة التوجه إلى موقع وزارة التربية الكويتية وستجد نتائج الفصل الدراسي الأول متاحة الكترونيا، ويكون الاستعلام في خطوات بسيطة من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط وزارة التربية.

أضف الرقم المدني للطالب.

اكتب رقم الجلوس.

اضغط عرض النتيجة.

تطبيق سهل

يوفر تطبيق سهل العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في الكويت، ومن بينها خدمات وزارة التربية، حيث أعلنت الوزارة عن إتاحة النتيجة عبر تطبيق سهل، ويمكن للطالب وولي الآن الاستعلام عن النتيجة من خلال تثبيت التطبيق على الهاتف واتباع التالي: