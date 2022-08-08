ما هي تخصصات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ١٤٤٤ درجة الماجستير

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قدمت فرص التقديم على كل تخصصات الماجستير الخاصة بالبترول ١٤٤٤، كما أن جامعة الملك فهد تتضمن كوادر تعليمية بحوالي ٢٨ جنسية مختلفة، مفرقة على ٣٢ برنامج للماجستير و١١ للدكتوراه في التخصصات المختلفة، والبرامج التي يريدها سوق العمل بالإضافة إلى برامج التنمية الوطنية، كما أن جامعة الملك فهد تقدم منصات للدراسة الطلبة المتقدمين للماجستير وللطلاب الذين قاموا بعمل الأبحاث العلمية في مجال الهندسة والعلوم الادارية.

تخصصات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

بعد أن تم نشرت جامعة الملك فهد موعد التسجيل بالأنترنت على التخصصات الموجودة حاليا في المنصة، قامت بتوفير فرصة الاطلاع على التخصصات التي إلى الآن يتم القبول بها في بعض البرامج، وسنعرض في القائمة التالية البرامج الموجودة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومنها الآتي:

● ماجستير شبكات الحاسب.

● علوم البيانات والتحليلات.

● الحوسبة الكمومية.

● شبكات الاتصالات اللاسلكية.

● ماجستير في المدن الذكية والمستدامة.

● الأداء العالي والحوسبة السحابية.

● ماجستير التحليلات الحسابية.

● ماجستير في الروبوتات والأنظمة الذكية.

شروط التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

يجب عليك عند القيام بالتسجيل في جامعة الملك فهد، أن تتوافر بك بعض الشروط ومن هذه الشروط كما يلي :

● يجب عليك أن تكون حاصل على بكالوريوس معترف به.

● يجب أن يكون معدلك التراكمي ٢.٥.

● يجب عليك أن تحصل على 6 IELTS أو TOEFL 70 .

● قم بدفع ١٠٠ ريال رسوم غير قابلة للاسترجاع.

● يجب أن يكون لديك رسالتي توصية.

القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تشمل خطوات الدخول والموافقة في جامعة الملك فهد، على توصيات تم وضعها من قبل عمادة التسجيل ومن هذه الخطوات كما يلي:

● تقديم الطلب كامل ، وسيتم إرسال رسائل متضمن بها رابط التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم.

● دفع المصاريف وإنهاء إجراءات الدخول.

● عرض خطابات توصية من أطراف أكاديميين.

● يتم ارسال التوصيات خلال البريد الإلكتروني.

● خطاب القبول سيتم وصولها إليك عن طريق البريد الإلكتروني.

● ويتم دفع الرسوم بنسبة ٥٠ في المئة بعد أن تستلم رسالة القبول، و٥٠ في المئة قبل بدء العام الفصل الدراسي الثاني.

● المستثمرين لابد من دفع رسومهم كاملة.