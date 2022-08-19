ما هي الكليات النظرية لعلمي علوم ؟ تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2022

يرغب عدد من الطلاب في الدخول بأحد الكليات النظرية لعلمي علوم رغبةً منهم في الابتعاد عن الكليات العملية، لهذا فقد أتاحت الوزارة الكليات النظرية لعلمي علوم ليتمكن الطلاب من تسجيل الرغبات بها ليتم قبوله في احداها، في السطور التالية نوضح الأماكن الشاعرة في المرحلة الثانية علمي علوم ونوضح الكليات النظرية لعلمي علوم 2022 – 2023.

الكليات النظرية لعلمي علوم

تبقى العيون من عدد كبير من الطلاب على الكليات النظرية لعلمي علوم التي يرغب في أن يرتادها بعض الطلاب، تجدر الإشارة إلى أن الكليات العملية تتمثل في كلية الطب البشري والصيدلة والعلوم والطب البيطري والعلاج الطبيعي وكليات الهندسة والتمريض وغيرها من الكليات.

وهناك بعض الكليات النظرية لعلمي علوم من بينها:

ألسن كفر الشيخ.

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية.

كلية الآداب.

الإعلام.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كليات إدارة الأعمال.

كليات التجارة وكليات التمريض

وكليات الآثار

كليات دار العلوم.

كلية الشريعة والحقوق.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

وتعد الكليات النظرية هي الكليات التي تختص بالتخصصات النظرية التي لا تحتاج إلى تدريب في دراستها، ويحصل الطالب من خلالها على شهادة جامعية بعيدًا عن العلوم والحساب وغيرها من المجالات.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

تم فتح باب تنسيق المرحلة الثانية في مصر بداية من الخميس الموافق 18 من أغسطس، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التسجيل في الرغبات بالكليات والأماكن الشاغرة حتى يوم 22 من أغسطس القادم.

حيث يقوم الطالب تسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكنه التعديل على الرغبات طوال فترة فتح باب تسجيل الرغبات، ثم يتم غلق باب التسجيل، لتظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.

وقد تم إيضاح الحدود الدنيا للجامعات الأهلية والخاصة في مصر للتسجيل بها على النحو التالي:

إذ يمكن للطلاب الذي لم يحالفهم الحظ بالمرحلة الأولى بالكليات المعروفة باسم “كليات القمة” التسجيل في إحدى هذه الجامعات للتمكن من القبول بالكلية التي ترغبون بها.