ما هي الكليات التي تقتضي التقدم لاختبارات القدرات لطلبة الثانوية العامة

العديد من الكليات التي يتقدم إليها طلبة الثانوية العامة والتي تحتاج إلى الدخول في اختبارات القدرات الخاصة بها أولاً ثم نجاح الطالب حتى يتمكن من الالتحاق بالكلية التي يريد، ويبحث الطلبة بعد الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة التي تنتهي يوم الثاني من شهر أغسطس عن هذه الكليات حتى يتم التقدم للاختبارات بها حتى قبل ظهور النتائج وسوف نتعرف على بعض من هذه الكليات.

كليات تحتاج إلى اختبار القدرات

العديد من الكليات التي يتم التقديم عليها تحتاج من الطالب التقدم إلى اختبار القدرات الخاصة بها أولاً. تقوم هذه الكليات بتحديد الاختبارات الخاصة بها وتحديد مواعيد التقدم حتى يتمكن الطلبة من الالتزام بهذه الاختبارات. يعد النجاح في هذه الاختبارات خطوة نحو التقديم للكلية حسب تنسيق الكليات المختلفة.

أسماء بعض الكليات التي تتطلب إجراء اختبار قدرات

تتعدد الكليات التي تحتاج إجراء اختبارات قدرات بها قبل التحاق وتحددي مدى موهبة الطالب المتقدم في التوافق مع الكلية ومنها الكليات الرياضية والفنية ومن هذه الكليات كل من: