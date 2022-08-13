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ما هو نظام مسارات الثانوية العامة 1444.. وأهم أهدافه

محمد رمضان

بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن جدول وخطة الدراسة للعام الدراسي الجديد 1444 هجرية والتي تتضمن موعد البدء في الدراسة ومواعيد انتهاء الفصول الدراسية الثلاث والإجازات التي تتخللها فإن الطلاب يبدأون في التفكير في العام الدراسي الجديد، إذ أصبحوا على أتم الاستعداد وبدأ التجهيز والتحضير للمرحلة التعليمية والصف الدراسي القادم، وهذا ما جعل الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي في التفكير في المواد التي سوف يدرسونها  خلال الثلاث فصول الدراسية، وتهدف وزراة التعليم من خلال تلك  الأنظمة الحديثة والمتطورة  التي تطبقها في المراحل التعليمية للنهوض بالعملية التعليمية ككل من أجل تحقيق رؤية 2030 من وذلك للنهوض بكافة المجالات العلمية والعملية بالمملكة.

مواد الصف الأول الثانوي 1444

نظام مسارات الصف الأول الثانوي

قامت وزراة  التعليم السعودي  باعتماد نظام جديد في الثانوية العامة وذلك عام 2022 سمى باسم المسارات الثانوية، ويأتي ذلك النظام تحقيقًا لخطتها التي تهدف لتنمية وتطوير كافة النواحي العملية والمهارية والقدرات لدى الطلاب، والمساهمة في رفع وزيادة المستوى العملي والمعرفي  للطلاب  بما يساهم في إنجاز وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة  التي تساهم في الوصول للرؤية الشاملة 2030، ويتضمن نظام مسارات الثانوي ثلاث سنوات هي مدة الدراسة فيها، يدرس خلالها الطالب كافة المواد الإنسانية  العلمية ثم تلي ذلك سنتين أخرتين  يلحق بهم الطالب للتخصص بأحد المهارات العملية التي تتفق مع رغباته وطموحاته.

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مواد الصف الأول الثانوي 1444
مواد الصف الأول الثانوي 1444

أهداف  نظام المسارات الثانوية 

تهدف وزارة التعليم من إقرار وتطبيق نظام المسارات الثانوية الوصول إلى مجموعة من الأهداف المنشودة أهمها ما يلي:

  • تأهيل كوادر بشرية تستطيع الالتحاق بسوق العمل بصفة مباشرة  أو الاستمرار  في التحصيلي العملي.
  • تحفيز الانتماء والولاء للوطن، وتحفيز الهوية والقيم الدينية لدى الطلاب. 
  • العمل على إيجاد مناخ ملائم للبيئة التعليمية من أجل تحقيق الأفضل. 
  • رفع مستوى المنظومة التعليمية للطلاب في المراحل الثانوية. 
  • إعطاء المجال لجميع الطلاب  من أجل تحصيل تعليم يساعد في زيادة فرص الالتحاق بالعمل.

مواد الصف الأول الثانوي 1444

إليكم أهم المواد التي سوف يتم دراستها في الصف الأول الثانوي خلال الفصول  الدراسية الثلاث للعام الدراسي 1444:

الفصل الدراسي الأول

  • دراسات إسلامية.
  • لغة عربية لغة انجليزية. 
  • تقنية رقمية.
  • رياضيات.
  • التفكير الناقد.
  • الأحياء.

الفصل الدراسي الثاني

  • علم البيئة.
  • لغة عربية .
  • لغة انجليزية.
  • رياضيات.
  • تقنية رقمية.
  • فيزياء.
  • مادة اختيارية.
  • تربية صحية وبدنية. 

الفصل الدراسي الثالث

  • علم اجتماعية.
  • لغة عربية.
  • رياضيات.
  • كيمياء.
  • تربية صحي ة وبدنية.
  • تقنية رقمية.
  • علم البيئة.
محمد رمضان

حاصل على قسم الهندسة المدنية من جامعة القاهرة 2017، ومحرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، ومتابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع


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