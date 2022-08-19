ما هو نظام المنح الدراسية فى جامعة المنصورة للعام الدراسي الجديد 2022/2023

شهدت الساعات الأخيرة إعلان هام جاء من جانب الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والذي جاء يتضمن بعض القرارات التي جاءت بإجراءات ونظام المنح الدراسية في جامعة المنصورة الجديدة وذلك في العام الدراسي الجديد 2022 ـ 2023، بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما أعلنته جامعة المنصورة الجديدة بشأن نظام المنح الدراسية.

نظام المنح الدراسية في جامعة المنصورة الجديدة 2022

وبناس على تصريحات رئيس الجامعة في بيان قد تم طرحه اليوم، فقد أشار إلى بعض الصراط التي يتم بناء عليها تقديم المنح الدراسية، وقد جاء النظام المعلن رسميا على النحو التالي:

تقوم الجامعة بتقديم منح التفوق للطلبة المقبولين بالجامعة خلال عامهم الدراسي الأول.

كما أكدت عام أنه من المقرر أن يحصل الطلاب الثلاثمائة الأوائل وذلك لكل من شُعبة من العرب المختلفة لطلاب الثانوية العامة على منحة كاملة في الجامعة العام الدراسي الجديد.

كما أكدت الجامعة على أن طلاب شعبة العلوم، والذين قد حصلوا بالفعل على مجموع أعلى من 92% يحصلون كذلك على تخفيض في المصروفات بنسبة 50%.

ومن المقرر أن يحصل طلاب شعبة الرياضيات والذين قد حصلوا على 90% فأكثر بنسبة 50%.

كما يحصل طلاب شعبة الأدبي الحاصلين على 85% فأكثر على تخفيض 50%.

كما أكدت الجامعة أن الطالب الذي يتوفى عائلة أثناء الدراسة، في هذه الحالة يتم العمل على بحث حالته بناء او الدخل الخاص بالأسرة.

تفاصيل منح التفوق الرياضي في العام التالي للتفوق في جامعة المنصورة الجديدة

وقد جاء نظام الحصول على منح التفوق الرياضي في العام التالي ضمن جامعة المنصورة الجديدة على النحو التالي.

في حالة الطالب الذي قد حصل على ميدالية في المسابقات الدولية، بحثا بالفعل على خصم كبير والذي يتمثل في

الحصول أن منحة كاملة في حالة الميدالية ذهبية، وفي حالة كانت فضية 50% برونزية 25%.

الحصول أن منحة كاملة في حالة الميدالية ذهبية، وفي حالة كانت فضية 50% برونزية 25%. كما أكدت الجامعة أنه في حالة الطالب الذي قد حصل على ميدالية في المسابقات العربية والإفريقية يحصل على كذلك عدم تخفيض والذي يكون في حالة الميدالية ذهبية 50% ميدالية فضية 25% برونزية 10%).

كما يتم منح أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة تخفيض قد يصل إلى 50% من قيمة المصروفات الدراسية.

ما هى منح التفوق في الأعوام التالية