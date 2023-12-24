ما هو ‏ترتيب الجامعات السعودية في تصنيف أفضل الجامعات العربية 2023؟

أعلن مجلس التصنيف العربي للجامعات عن تصنيف الجامعات العربية 2023، واستطاعت الجامعات السعودية أن تحتل عدد من المراكز في هذا التصنيف، حيث يعتمد تصنيف الجامعات العربية على عدة مؤشرات منها عملية التعليم والتعلم، البحث العلمي، الإبداع والريادة الابتكار، إضافة إلى التعاون الدولي والمحلي للجامعة، وشمل التصنيف 115 جامعة من جميع الدول العربية واستطاعت جامعات المملكة أن تشغل عدة مراكز متقدمة في ذلك التصنيف.

تصنيف اتحاد الجامعات العربية 2023

تصنيف الجامعات السعودية

نجحت جامعة الملك سعود في شغل المركز الأول بتصنيف أفضل الجامعات العربية، حيث تم إجراء التقييم ل115 جامعة عربية في شمال أفريقيا والخليج العربي والشام، وبجانب جامعة الملك سعود جاءت خمسة جامعات سعودية أخرى، حيث نجحت جامعتين في التواجد ضمن أفضل عشرة جامعات على مستوى التصنيف، وجاءت مراكز كل الجامعات السعودية في تصنيف اتحاد الجامعات العربية كالتالي:

المركز الجامعة 1 جامعة الملك سعود 7 جامعة الملك خالد 11 جامعة الطائف 16 جامعة جازان 32 جامعة عفت 71 جامعة الأعمال والتكنولوجيا

ترتيب الجامعات السعودية حسب تصنيف اتحاد الجامعات العربية: -المركز الأول – جامعة الملك سعود -المركز السابع – جامعة الملك خالد -المركز 11 – جامعة الطائف -المركز 16 – جامعة جازان -المركز 32 – جامعة عفت -المركز 71 – جامعة الأعمال والتكنلوجيا — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) December 24, 2023

تصنيف الجامعات العربية 2023

تعد تلك الخطوة إيجابية من ناحية الارتقاء بالمستوى التعليمي في العالم العربي، حيث تراجع مستوى الجامعات العربية بشكل كبير، ولكن في الفترة الأخيرة زاد الاهتمام بتلك التصنيفات من أجل توفير مؤشرات لتوضيح مستوى الجامعة، إذ يتم التقييم وفق 9 مؤشرات بجانب البحث العلمي ودعم الإبداع يتم النظر أيضا إلى دور الجامعة المحلي والدولي، وجاء ترتيب أفضل 10 جامعات عربية كالتالي: