ما الأسباب التي جعلت بعض الطلاب يعتزمون مقاضاة جامعة طيبة

تعتبر جامعة طيبة من الجامعات المرموقة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقع في المدينة المنورة وتم تأسيسها عام 2003،ويتفرع منها العديد من الكليات مثل كلية العلوم، وعلوم الهندسة والحسابات ، كلية العلوم المالية والإدارية، وتوسعت حتى وصلت لما هي عليه في الوقت الحالي، لكن في الآونه الأخيرة شهدت الجامعة ثورة من بعض الطلاب حيث توجه مجموعة من الطلاب بجامعة طيبة قسم الدراسات الإسلامية بطلب إلى القضاء فما هي المشكلة وما هو سبب ظهور طلاب يعتزمون مقاضاة جامعة طيبة؟.

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طلاب يعتزمون مقاضاة جامعة طيبة

أبدت مجموعة من طلاب قسم الدراسات الإسلامية بجامعة طيبة رغبتهم في تغيير مسمى تخصصهم من أجل الحصول على فرص وظيفية وإتاحة الفرصة لهم لاستكمال الدراسات العليا، حيث سيتقدم الطلاب بطلب للمحكمة الإدارية لتغيير مسمى الدراسات الإسلامية إلى” شريعة “، وقد لجأ الطلاب إلى المقاضاة بعد أن تقدموا بشكوى للجامعة ولم يهتم أحد أو يتجاوب مع شكواهم.

السبب الذي دفع الطلاب لتغيير مسمى “الدراسات الاسلامية

بحسب ما ذكرته بعض الصحف أن السبب في رغبة الطلاب لتغيير المسمى من” دراسات إسلامية” إلى” شريعة” هو وقوف هذا المسمى عائقا أمامهم في التقديم إلى الوظائف أو حتى القبول في الدراسات العليا وكذلك الدورات العدلية وكل مايخص بأمور المحاماة وقد جاء ذلك بحسب شكواهم للجامعة، ومن جانبهم أكد بعض الطلاب أن شكواهم تتركز بشكل كبير حول عدم استفادة خريجي الدفعات السابقة بتخصص الدراسات الاسلامية في استكمال الدراسات العليا أو التقديم للوظائف، في حين أن الكثير من زملائهم بالجامعات الأخرى تخصص شريعة يجدون فرص كثيرة لاستكمال الدراسات العليا بسهولة وإيجاد وظائف والالتحاق بالدورات العدلية.