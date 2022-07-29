ماهى مواد علمي علوم وعلمي رياضة للصف الثالث الثانوي

العديد من الطلاب انتهوا من الصف الثاني الثانوي ومعهم بداية جديدة وهي الثانوية العامة ويتساءلون حول ما هي مواد شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة، ولكن توجد ثلاث مواد مشتركة إجبارية بين كل الشعبتين يجب أن تقوموا بدراستهم.

وهم اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الأجنبية الثانية.

أولاً مواد علمي رياضة للصف الثالث الثانوي:-

وهم سبع 7 مواد ونتمنى لكم التوفيق.

1- اللغة العربية. 80 درجة

2- اللغة الإنجليزية. 50 درجة

3-اللغة الأجنبية الثانية. 40 درجة

4- الفيزياء. 60 درجة

5-الكيمياء. 60 درجة

6- مادة الرياضة البحتة. 60 درجة

7- مادة الرياضة التطبيقية. 60 درجة

المجموع الكلى لشعبة علمي رياضة سيكون من 410 درجة.

ثانياً مواد علمي علوم للصف الثالث الثانوي:-

وهم سبع 7 مواد ونتمنى لكم التوفيق.

1- اللغة العربية. 80 درجة

2- اللغة الإنجليزية. 50 درجة

3-اللغة الأجنبية الثانية. 40 درجة

4- الفيزياء. 60 درجة

5-الكيمياء. 60 درجة

6- مادة الجيولوجيا. 60 درجة

7- مادة الأحياء. 60 درجة

المجموع الكلى لشعبة علمي علوم سيكون من 410 درجة.