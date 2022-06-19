“ماراثون الشهادة الثانوية” جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي 

جدول امتحان الثانوية العامة 200 علمي وأدبي يتم البحث عنه الآن بصورة كبيرة حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي يوم 20-6-2022 للمواد الغير مضافة لكنها مواد نجاح، ورسوب، وأما عن موعد امتحانات المواد المضافة للمجموع فسوف تبدأ يوم 26-6-2022، ومن الجدير بالذكر أن الامتحانات سوف يتخللها إجازة عيد الأضحى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2022 سيكون للمواد الغير مضافة للمجموع لكل من التربية الدينية، الوطنية يوم 20 يونيو المقبل، وسوف يؤدي الطلاب كل من الاقتصاد، والإحصاء يوم 21-6-2022.

امتحانات الصف الثالث الثانوي

تم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 التي سوف تبدأ وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجاء الجدول كالتالي:

الأحد القادم الموافق 26-6-2022 لمادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 28-6-2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

موعد امتحان مادة الكيمياء يوم الأحد الموافق 3-7-2022 لطلاب علمي، امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء الموافق 5-7-2022 مادة الديناميكا.

الخميس الموافق 7-7-2022 اللغة الإنجليزية.

مادة الفيزياء لطلاب العلمي يوم 14-7-2022، وامتحان التاريخ لشعبة الأدبي.

يوم الأحد الموافق 17-7-2022 سوف يمتحن الطلاب في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وأيضًا علم النفس والاجتماع، مادة التفاضل والتكامل.

سوف يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر والهندسة يوم 19-7-2022.

مادة الأحياء و الاستاتيكا لطلاب العلمي، ومادة الفلسفة لطلاب العلمي يوم 21-7-2022.

تصريحات طارق شوقي حول الشهادة الثانوية 2022

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات هذا العام بلغ عددهم 707 ألف و992 طالب، وطالبة لكل من الشعبتين العلمي، والأدبي، وسوف يؤدي الطلاب، والطالبات الامتحانات في اللجان التي بلغ عددها 2088 لجنة على مستوى المحافظات المصرية.

كما أن وزير التربية والتعليم قد شدد على أهمية الالتزام بالتعليمات، والضوابط التي حددتها الوزارة مع التأكد من منع الغش، والحرص على دخول الطلاب الامتحان بدون هواتف محمولة أو ساعات أو غيرها من أساليب الغش الإلكتروني الحديثة.

من الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي أوضح أنه سيتم توزيع الكتيب الخاص بالمفاهيم على اللجان الامتحانية، وذلك قبل بداية امتحانات الثانوية العامة، وألزمت الطلاب بضرورة عدم الكتابة على الكتيب على أن يتم إعادته إلى المراقبين بعد الامتحان فورًا.