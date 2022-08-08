مؤشر تنسيق كلية حقوق 2022-2023 لطلاب شعبة العلمي والأدبي
لم يتبقى الكثير على بدأ التنسيق والذي يمكن من خلاله تحديد الحدد الدنى للكليات، ومن بينها كلية الحقوق؛ لهذا السبب يتم البحث على مؤشر تنسيق كلية حقوق 2022 – 2023 لكلًا من طلاب شعبة العلمي والأدبي، وذلك بعد أن تم الإعلان رسميًا على نتيجة الطلاب وعلى نسبة النجاح ومختلف التفاصيل حول نتيجة الثانوية العامة، فكان هذا سبب لمعرفة مؤشر تنسيق كلية حقوق 2022 – 2023 لطلاب شعبة العلمي والأدبي.
تنسيق كلية الحقوق
إن كلية الحقوق يمكن الإلتحاق بها من قبل طلاب العلمي والأدبي، ويختلف الأمر وفقًا للأعداد المطلوبة في الكلية في جميع أنحاء مصر وذلك وفقًا للمدرجات وعدد الأجهزة التي تكون في الكلية لضمان أن يصبخ الطالب المتخرج من كلية الحقوق مؤهل لسوق العمل، وكلية الحقوق تتيح العديد من الفرص للطلاب؛ لهذا السبب فإنها تعتبر الخيار الأمثل بالنسبة إلى خريجي الثانوية العامة علمي وأدبي.
مؤشر تنسيق كلية حقوق 2022 – 2023
بعد ظهور النتيجة ومعدل النجاح لكلًا من طلاب العلمي والأدبي، فسوف نعرض لكم مؤشر تنسيق كلية حقوق 2022 – 2023 في مختلف الجامعات، والذي يتمثل في الآتي:
- درجات كلية الحقوق في جامعة سوهاج 315 درجة.
- درجات كلية الحقوق في جامعة بورسعيد 290 درجة.
- أما درجات كلية الحقوق في جامعة دمياط 285 درجة.
- ودرجات كلية الحقوق في جامعة المنيا 276 درجة.
- درجات كلية الحقوق في جامعة القاهرة 272 درجة.
- درجات كلية الحقوق في جامعة عين شمس 270 درجة.
- ودرجات كلية الحقوق في جامعة جنوب الوادي 286 درجة.
- درجات كلية الحقوق انتساب موجه في جامعة القاهرة 265 درجة.
- درجات كلية الحقوق انتساب في جامعة سوهاج 264 درجة.
- كلية حقوق انتساب في جامعة عين شمس 263 درجة.
- كلية الحقوق في جامعة الزقايق 261 درجة.
- درجات كلية الحقوق في جامعة أسوان 260 درجة.
- درجات كلية الحقوق في جامعة المنصورة 259 درجة.
- كلية الحقوق في جامعة أسيوط 258 درجة.
- كلية الحقوق في جامعة كفر الشيخ 255 درجة.
- درجات كلية الحقوق انتساب في جامعة جنوب الوادي 252 درجة.
- درجات كلية الحقوق انتساب في جامعة كفر الشيخ 250 درجة.