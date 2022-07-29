مؤشر تنسيق كليات الأزهر 2022 ورابط التسجيل وموعد امتحانات الدور الثاني

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الأزهرية للطلاب 2022 في يوم الخميس 28 يوليو 2022 بشكل إلكتروني من خلال الدخول على بوابة الأزهر في مصر، ومنذ ذلك الحين ولقد زاد معدل البحث من قبل الطلاب على رابط تنسيق كليات الأزهر والخطوات المحددة للتنسيق، حتى يتمكن الطلاب من تحديد الكليات التي يرغبون الالتحاق بها وفقًا للكليات الخاصة بهم، وسوف نعرض لكم مختلف التفاصيل.

مؤشر تنسيق كليات الأزهر

منذ أن تم الإعلان على النتائج يتم البحث بشكل متكرر من قبل الطلاب وأولياء الأمور على مؤثر تنسيق الكليات، وتم التأكيد من قبل الجهات المختصة وفقًا لمجموع الطلاب في العام الجاري على أنه سوف يحدث ارتفاع في مجموع الحد الأدنى للكليات على العام الماضي، وفي العام الماضي كان الحد الآني يتمثل في الآتي:

أولًا: طلاب الشعبة العلمية:

97.5% مجموع كلية طب القاهرة.

96.5% كلية طب الأسنان.

أما الحد الأدنى لكلية الصيدلة في القاهرة 93.3%.

الحد الأدنى كلية الطب في دمياط 97%.

الحد الأدنى لكلية الهندسة في قنا 92.3%.

أما الحد الأدنى لكلية الهندسة في القاهرة 93.3%.

ثانيًا: طلاب الشعبة الأدبي:

الحد الأدنى للشريعة والقانون في القاهرة إنجليزي مجموع 92%.

الحد الأدنى لكلية اللغات والترجمة ( ألماني) مجموع 91% أما الفرنساوي 89.5%.

والحد الأدنى لكلية الإعلام بنين مجموع 85%.

اللغات والترجمة 81%.

رابط تنسيق كليات الأزهر

يمكن التنسيق لطلاب الأزهر من خلال الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق في مصر، وبدأ التنسيق بمجرد أن يتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة بعد أن تم الإعلان على النتيجة منذ أيام.

موعد امتحانات الدور الثاني

بعد أن تم الإعلان على النتيجة وعلى رابط تنسيق كليات الأزهر بدأ الطلاب في البحث على موعد امتحانات الدور الثاني، والتي سوف تبدأ من 20 أغسطس 2022 وسوف تستمر حتى 29 أغسطس 2022 لكلًا من طلاب العلمي والأدبي.

وبالنسبة إلى موعد الدور الثاني الخاص بـإعدادية البعوث الإسلامية فإن موعدها سوف يبدأ في 20 أغسطس 2022 وتستمر حتى 28 أغسطس 2022.