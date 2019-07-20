مؤشرات نهائية للتنسيق 2019: ننشر الحدود الدنيا المتوقعة للقبول بكليات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة

يترقب أولياء الأمور وطلبة وطالبات الثانوية العامة أية أخبار جديدة بخصوص تنسيق الجامعات 2019، خاصة بعد الارتفاع الكبير في مجاميع الطلاب لهذا العام بالمقارنة بالأعوام الماضية ، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الحد الأدنى للمرحلة الأولي للقبول بالجامعات هذا العام عن العام الماضي، بارتفاع قدره 4 درجات كاملة في شعبة العلمي علوم بمجموع 398 درجة فأكثر بنسبة 97.07%، و4.50 درجات لشعبة العلمي رياضة بمجموع 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% ، والشعبة الأدبية بمجموع 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر.

مؤشرات نهائية لتنسيق الجامعات للقبول بكليات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي:-

أظهر المجمع التكراري للطلاب الناجحين في الثانوية العامة بعد إدخال تعديلات عليه لإضافة درجات الحافز الرياضي، إلى أن القبول بكليات الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي لطلاب شعبة العلمي علوم ستكون الحدود الدنيا لتلك الكليات كما يلي:-

أولا:- كليات الطب:- الحد الأدنى للقبول بكليات الطب سيتراوح ما بين 403.5 درجة بنسبة 98.4% و 403 درجة بنسبة 98.3% .

ثانياً :- كليات الأسنان:- عادة ما يقل الحد الأدنى للقبول بكليات الأسنان عن كليات الطب بنحو نصف درجة ليكون الحد الأدنى للقبول بكليات الأسنان عند 402.5 درجة بنسبة 98.2% في حالة توقف الحد الأدنى للقبول بكليات الطب عند 403 درجة بنسبة 98.3%.

ثالثاً:- كليات الصيدلة:- بسبب زيادة الأعداد الحالية في أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة فإن المجلس الاعلي للجامعات لن يستطيع تخفيض الأعداد المقبولة بكليات الصيدلة والأسنان بسبب زيادة أعداد خريجي تلك الكليات عن حاجة وزارة الصحة وسوق العمل، ولهذا فإنه من المتوقع أن يتوقف الحد الأدنى للقبول بكلبات الصيدلة ما بين 401 و400.50 درجة .

رابعاً :- كليات العلاج الطبيعي:- عادة ومن واقع السنوات السابقة فإن الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعي الأربعة على مستوي الجمهورية يقل عن الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة بواقع نصف درجة فقط، ليكون من المتوقع أن يتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعي عند 400 درجة فى حالة توقف الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة عند 400.50 درجة أو 400.50 درجة في حالة توقف القبول بكليات الصيدلة عند 401 درجة.

وفي النهاية فإن تلك المؤشرات ما هي إلا توقعات فقط، وليست مؤكدة وستظل حالة الترقب لدي طلاب وطالبات المرحلة الأولي للثانوية العامة والسادة أولياء الأمور وخاصة لأصحاب المجاميع التي تبدأ من 398 درجة وحتى 400 درجة، إلى أن يتم الاعلان عن نتيجة المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات.

أما بالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية، فإنه ومنذ سنوات فإن كليات الهندسة عادة ما تستوعب جميع طلاب العلمي رياضة المتقدمين بتنسيق المرحلة الأولي ، ويتبقى أماكن قليلة لطلاب المرحلة الثانية في كليات الهندسة ، والحد الأدني المتوقع للقبول بكليات الهندسة يتراوح ما بين 388.5 و 389 درجة .