مؤشرات تنسيق كلية علوم 2022 من “علمي علوم وعلمي رياضة” والحد الأدنى للقبول في جميع المحافظات

تزداد عمليات البحث عن تنسيق كلية علوم 2022 خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2022، حيث تعتبر كلية علوم من أهم كليات القمة بالنسبة لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة ويختلف تنسيق كل كلية من عام إلى عام آخر، وتختلف بناء على مجاميع طلاب الثانوية العامة ونسبة النجاح التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، وتشمل كلية العلوم الكثير من الأقسام والمجالات وعلى الرغم من صعوبة المواد الدراسية فيها إلا أن الطلبة والطالبات يسعون إلى الالتحاق بهذه الكلية نظراً لتنوع الأقسام بها، وسوف نتعرف معاً خلال هذا المقال على تنسيق كلية علوم 2022 لطلاب الشعبة العلمية لهذا العام الدراسي الذين نجحوا في الدور الأول من الثانوية العامة.

تنسيق كلية علوم 2022

من المتوقع انخفاض تنسيق كلية علوم 2022 هذه السنة عن باقي السنوات وذلك بسبب انخفاض عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 90%، ويتوقع الكثير أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية علوم خلال هذا العام من 85% إلى 88%، ويتصارع الكثير من الطلاب للالتحاق بكلية العلوم لأنها تعتبر من كليات القمة بالنسبة للشعبة العلمية.

مؤشرات تنسيق كلية علوم 2022 من علمي علوم

يختلف تنسيق كلية العلوم 2022 من محافظة إلى محافظة أخرى ويأتي التنسيق لطلاب العلمي علوم على النحو التالي:

تنسيق كلية علوم جامعة دمنهور 343 درجة.

تنسيق كلية علوم البترول والتعدين جامعة مطروح 353 درجة.

وتنسيق كلية علوم جامعة القاهرة 340 درجة.

تنسيق كلية علوم جامعة سوهاج 344 درجة.

تنسيق كلية علوم جامعة كفر الشيخ 342 درجة.

وتنسيق كلية علوم جامعة دمياط 334 درجة.

تنسيق كلية علوم بالإسكندرية 340 درجة.

تنسيق كلية علوم جنوب الوادي 341 درجة.

توقعات تنسيق كلية علوم 2022 من علمي رياضة

أما بالنسبة لتنسيق كلية علوم 2022 شعبة علمي رياضة فجاءت على النحو التالي: