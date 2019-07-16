مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2019 أدبي ودرجات القبول في الكليات

تقسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق على عدة مراحل، ويستعرض موقع نجوم مصرية مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2019 شعبة أدبي ودرجات القبول في الكليات.

وبدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أعمال المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة منذ يوم الأحد 21 يوليو 2019 وذلك للطلاب الحاصلين على أعلى درجات في الثانوية العامة شعبة أدبي، بعدما بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 2018 /2019 نسبة 78.6%.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على مجموع أعلى من 95% وصل إلى 17% من إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة، وهي نسبة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، وبذلك فإنه من المتوقع أن يرتفع تنسيق الثانوية العامة العام الحالي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حوالي 96.5%، ومن المتوقع أن يكون مجموع القبول في كلية الإعلام 95.5%، أما كلية الألسن فمن المتوقع أن تقبل الكلاب الحاصلين علة مجموع 95%، وبالنسبة لكلية الآثار متوقع أن تقبل الطلاب الحاصلين على 92%.

وبالنسبة لكليات التجارة فإنه من المتوقع أن تقبل الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 347 درجة انتظام أو 293 درجة انتساب، وتعتبر كلية التجارة من أكبر الكليات من حيث عدد الطلاب والطالبات، ومن الكليات التي لها مستقبل في سوق العمل خاصة تخصص تجارة إنجليزي.

لماذا ارتفع تنسيق 2019

رئيس مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيد عطا، قال إن أعداد الطلاب الذي حصلوا على درجات متفوقة هذا العام كبيرة جدا مقارنة بالأعوام الماضية الأمر الذي سيؤثر على نسب التنسيق وتجعله يرتفع بنسبة أعلى من الأعوام الماضية، بحسب ما صرح في لقاءات تليفزيونية.

رابط موقع التنسيق

ويمكن لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية وطلاب الثانوية الأزهرية الدخول على موقع التنسيق من هنا، وذلك للحصول على كافة الخدمات التي يقدمها الموقع من تقليل الاغتراب وبيان تنسيق السنوات الماضية والتسجيل في اختبارات القدرات والتحويل بين الكليات.