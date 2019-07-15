مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات 2019/2020 والحدود الدنيا المتوقعة لكليات القمة بعد الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني يوم السبت الماضي نتيجة الثانوية العامة 2019، حيث تبين فى نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، ارتفاع في نسبة الطلاب الحاصلين على مجاميع أعلي من 95% وحتى أقل من 100%، بمقدر 23 ألف طالب عن العام الماضي ، حيث يبلغ عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 95% وحتى أقل من 100% نحو 78.376 طالب وطالبه، في حين أنه في العام الماضي 2018 كان يبلغ هذا العدد نحو 55.885 طالب وطالبه.

وهذا الارتفاع الكبير في أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلي من 95% وحتى أقل من 100% سوف يؤدي بلاشك إلى ارتفاع في الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة وهي كليات المجموعة الطبية (الطب، الصيدلة ، الأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري)، والمجموعة الهندسية وهي كليات (الهندسة، والتخطيط العمراني والحاسبات والمعلومات)، ويمكن معرفة الحدود الدنيا لتلك الكليات العلمية العام الماضي من خلال الضغط هنا، وكذلك معرفة الحدود الدنيا للكليات الأدبية بالضغط هنا وبالمقارنة بتلك الحدود الدنيا للقبول بالجامعات عام 2018 ،فإن هناك توقعات بأن ترتفع الحدود الدنيا للقبول بتلك الكليات بنحو يتراوح ما بين درجة و درجتان، خاصة ومع الارتفاع الكبير في أعداد الطلاب في مقابل عدم دخول كليات جديدة للعمل بالجامعات تستوعب هذه الزيادة في أعداد الطلاب باستثناء كلية للصيدلة وأخرى للثروة السمكية في بعض الجامعات.

تحديث اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019:-

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدني للمرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، حيث جاءت الحدود الدنيا لتلك المرحلة كالتالي:-

1- الحد الأدنى لشعبة العلمي علوم 398 درجة بنسبة 97.07% بارتفاع قدره 4 درجات عن العام الماضي.

2- الحد الأدنى لشعبة الرياضيات 389.50 درجة بنسبة 95% بارتفاع قدره 4 درجات عن العام الماضي .

3- الحد الأدنى لشعبة الأدبي هو 328 بنسبة 80% وهى ذات نسبة العام الماضي.

ويمكن لك عزيزي الطالب وولي الأمر عمل مقارنة بين الحدود الدنيا للكليات في عام 2018 وقم بإضافة الأربع درجات التي زاد فيها الحد الأدنى للقبول بكليات الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة لتحصل على الحد الأدنى المتوقع لهذا العام للقبول بتلك الكليات العام الدراسي الجاري 2018/2019.