مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 صناعي زراعي تجاري فندقي (نظام 3 و5 سنوات).. الحد الأدنى للالتحاق بالكليات لطلاب الدبلومات الفنية

ينتظر الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية في العام الدراسي 2018/2019 إجراء أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020 للالتحاق بالكليات والمعاهد، حيث يتم تحديد نسبة في الكليات كل عام لطلاب الدبلومات الفنية في أقسام الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي لنظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات، وننشر في هذا التقرير مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020 وتوقعات الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات والمعاهد.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019

من المنتظر أن يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020 بعد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والتي تنتهي الثلاثاء 6 أغسطس، على أن يتم الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة قبل بدء المرحلة الثالثة للتنسيق والتي يتشارك فيها طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية لشغل جميع الأماكن الخالية في الكليات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية للثانوية، مع العلم أن هناك نسبة 10% لبعض الكليات مخصصة لطلاب الدبلومات الفنية.

وبحسب تقارير صحفية محلية أكد مصدر باللجنة العليا للتنسيق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020 يبدأ في منتصف شهر أغسطس المقبل، على أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات لهم مع طلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة لمدة أيام قليلة ويتم غلق باب التسجيل بعدها وإعلان النتيجة للطلاب قبل بداية العام الجامعي الجديد لتمكينهم من إنهاء إجراءات الالتحاق بها.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020

شهدت نتيجة الدبلومات الفنية 2018/2019 الدور الأول ارتفاعا في نسبة النجاح بشكل كبير عن العام الماضي حيث سجلت إجمالي 85.72% من إجمالي عدد الطلاب هذا العام في مقابل 83.65% العام الماضي كما أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات أكثر من العام الماضي.

قانون المجلس الأعلى للجامعات ينص على تخصيص نسبة 10% من الكليات لطلاب الدبلومات الفنيه بنظاميه 3 سنوات و5 سنوات ولجميع الأقسام “الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي” ولذلك فإن ارتفاع نسب النجاح لن تزيد من أعداد المقبولين بل ستؤدي لرفع التنسيق وزيادة الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد ويتوقع أن يزيد تنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020 بنسبة 1% ويتدخل في تحديد ذلك رغبات الطلاب خلال مرحلة التسجيل.

تنسيق الدبلومات الفنية القسم الصناعي 2019 (دبلوم الصنايع)

وفيما يلي بيان كامل بالحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2018/2019 للقسم الصناعي “دبلوم الصنايع” نظامي 3 سنوات وخمس سنوات والتي يمكن اتخاذها كمرشد للطالب الذي سيتقدم لتنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020 لمقارنتها مع درجاته لمعرفة الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات والمعاهد والتي لن تتغير بشكل كبير في العام الدراسي الحالي.

ويلتحق طلاب الدبلوم الصناعي بكليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والمعاهد العليا المختلفة حيث يمكن لطلاب الدبلومات الفنية القسم الصناعي الالتحاق بكلية هندسة البترول والتعدين والتي تعد أعلى كلية بتنسيق الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات.

أولا: نظام 3 سنوات

ثانيا: نظام 5 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية القسم التجاري 2019 (دبلوم التجارة)

بيان كامل بالحد الأدنى للالتحاق بالكليات والمعاهد للطلاب اغلحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية القسم التجاري في العام الدراسي 2018/2019 ويعد دبلوم التجارة من المؤهلات للالتحاق بكليات عديدة منها التربية والآداب بالإضافة إلى المعاهد العليا والتكنولوجية.

أولا: نظام 3 سنوات

ثانيا: نظام 5 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 القسم الزراعي

تعرف من خلال القائمة التالية على الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات من الدبلوم الزراعي:

أولا: 3 سنوات

ثانيا: 5 سنوات

تنسيق السياحة والفنادق 2019

قائمة بالحدود الدنيا للالتحاق بالكليات والفنادق من الحاصلين على دبلوم السياحة والفنادق.