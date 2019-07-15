مؤشرات تنسيق ٢٠١٩ للجامعات الحكومية:الحد الأدني للقبول بكليات القمة يرتفع لهذه الأسباب

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموعة إحصاءات مهمة تُعطي فكرة ومؤشر على النب المتوقعة لقبول الطلاب في الكليات والجامعات المختلفة وبالأخص ما يُطلق عليه “كليات القمة”.

وكشفت تلك الإحصاءات عن زيادة أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع درجات فوق ال95% ليصلوا إلى نسبة 17.2% مقارنةً بنسبة 10.9% العام الماضي، وأيضاً ارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع درجات بين 90-95 % إلى نسبة 19% بدلاً من 16.8% العام الماضي.

ماذا يعني زيادة أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع عالي؟

حسب ما أعلنته الوزارة، فإنه قد حدثت زيادة في أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة مقارنةً بالعام الماضي وبلغت الزيادة ما يقارب 23 ألف طالب، ومع ثبات أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات الحكومية فإن المتوقع هو ارتفاع الحد الأدني للقبول بالكليات في تلك الجامعات خصوصاً في كليات القمة مثل الطب والهندسة.

وتوقع خبراء التعليم -طبقاً لما ورد بجريدة الوطن- أن يرتفع الحد الأدنى في تنسيق القبول بالكليات ما بين 1.6% إلى 2% عن العام الماضي، خصوصاً في ظل عدم إنشاء كليات طب جديدة.

توقعات الحد الأدنى لتنسيق القبول بكليات القمة

طبقاً لبيان وزارة التعليم، فقد ارتفع عدد الطلاب الحاصلين على مجموع فوق ال90% إلى 190 ألف طالب، وأغلب هؤلاء الطلاب في فئة “علمي علوم” وهو ما سيؤدي لزيادة التنافس على كليات تلك الفئة.

وتوقع خبراء التربية والتعليم أن يتراواح الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري بين 98.5% و99.3% هذا العام 2019/2020 وأن يتراواح الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان بين 89 و 98.2%.

وبالنسبة لكليات الصيدلة فيُتوقع أن يقف الحد الأدنى للقبول بها عند 97.2%، بينما سيصل الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعي إلى 96.9%، وهي نسب قد تتغير قليلاً طبقاً لرغبات الطلاب التي ستصل إلى مكتب التنسيق.