مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019/2020.. تنسيق كلية الطب والهندسة وباقي الكليات 2019

ينتظر الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة 2018/2019 بعد ظهور النتيجة منذ يومين فقط بدء أعمال تنسيق الثانوية العامة 2019 لتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد في العام الجامعي المقبل، حيث من المنتظر أن يبدأ تنسيق الثانوية العامة 2019 رسميا يوم الأحد 21 يوليو لطلاب المرحلة الأولى، ونستعرض مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 من خلال بيان كامل بتوقعات درجات القبول بالكليات العام الدراسي المقبل.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019/2020

أعلن وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، في بيان صحفي عقده بديوان عام الوزارة الأحد 14 يوليو الجاري، كافة التفاصيل والنسب المتعلقة بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، والتي من خلالها ظهرت مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 بالاستناد إلى نسبة النجاح العامة لكل قسم على حدة سواء العلمي أو الأدبي وكذلك نسبة عدد الطلاب الذين حصلوا على مجموع مرتفع بالنسبة إلى باقي أقرانهم.

نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة والذي يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، الدكتور خالد عبدالحكم، فصّل بشكل دقيق خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة نسب النجاح والتي جاءت مرتفعة بشكل كبير بالنسبة لأولئك الطلاب الذين حصلوا على نسبة نجاح مرتفعة من المجموع الكلي للدرجات، وأشار خلال حديثه إلى أن الطلاب الذين حصلوا على نسبة نجاح أعلى من 95% وحتى الدرجة النهائية 100% يبلغون هذا العام 17% من إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة.

وأضاف أن الطلاب الحاصلون على نسبة نجاح تتراوح بين 90 و95% هذا العام تمثل 19% من إجمالي عدد الطلاب، وبجمع النسبتين السابقتين نجد أن 36% من طلاب الثانوية العامة 2018/2019 حصلوا على مجموع أكبر من 90% وهو ما يعني أن تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 سيتأثر كثيرا ومن المتوقع أن يرتفع في ظل وجود هذا العدد الكبير من الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح عالية، حتى أن وزير التربية والتعليم قال خلال المؤتمر الصحفي إن وزارة التعليم العالي ستواجه مشكلة في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 بسبب هذا العدد الكبير.

وتبعا للنسب التي أشرنا إليها سابقا ظهرت المؤشرات الأولية لتنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 والتي تؤكد ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد في تنسيق العام الدراسي الجديد بسبب هذا الكم الكبير من الطلاب الحاصلين على مجموع أكبر من 90% والذين سيتزاحمون على كليات القمة، وعليه فإن المؤشرات التي ظهرت لتنسيق الثانوية العامة 2019/2020 تنوه عن ارتفاع في التنسيق بنسبة من 1.6% إلى 2% عن العام الماضي، وفي السطور القادمة سنستعرض بالنسب المئوية توقعات تنسيق القبول في تنسيق الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019 القسم العلمي

تعد كلية الطب البشري والموجودة بجميع الجامعات الحكومية المصرية هي أعلى الكليات في تنسيق طلاب الثانوية العامة ومن المتوقع أن يكون تنسيق القبول في كلية الطب عام 2019/2020 مرتفعا بصورة كبيرة وقد يتراوح بين 98.5% و99.3%، أما بالنسبة لكلية طب الفم والأسنان فسيرتفع تنسيق القبول بها على غرار كليات الطب وتشير التوقعات إلى نسبة 98% كحد الأدنى للقبول بها العام الدراسي المقبل.

وتحمل توقعات تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 بشرى سارة لطلاب القسم العلمي حيث من المتوقع ألا يرتفع الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة والمؤشرات الأولية تضع نسبة 97.2% كحد أدنى للقبول بكلية الصيدلة، وكلية العلاج الطبيعي أيضا، يتوقع ألا تزداد في العام المقبل وتقبل الحد الأدنى 96.6%.

أما تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 للقسم العلمي شعبة الرياضة فتؤكد المؤشرات ارتفاع نسبة القبول بكلية الهندسة لتتخطى 94% هذا العام، مقارنة بنسب أقل من هذا الرقم في السنوات السابقة، ولكن يشار أيضا إلى أن رغبات الطلاب خلال التسجيل في التنسيق ستكون لها الكلمة العليا في تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الثانوية العامة.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 أدبي

ومن المتوقع ألا يتأثر طلاب القسم الأدبي كثيرا في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 وتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في الحدود العليا للقبول بكليات أدبي حيث سجلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حد أدنى للقبول في التوقعات 96.5%، تليها كلية الإعلام بنسبة 95.5%، ثم كلية الألسن 95%، وكلية الآثار 92%.

ويجرى تنسيق الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد على ثلاثة مراحل تضم المرحلة الأولى منها شريحة المجموع الأعلى ويتم غلق باب التسجيل وظهور نتيجة التنسيق لهم، ثم يتم فتح المرحلة الثانية للطلاب الأقل منهم في المجموع ويتاح لهم الالتحاق بالأماكن الشاغرة في الكليات التي تبقت من طلاب المرحلة الأولى، وأخيرا وبعد انتهاء امتحانات الدور الثاني يتم فتح تسجيل المرحلة الثالثة.

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