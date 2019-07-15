مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019 واهم خطوات التسجيل من خلال بوابة الحكومة المصرية

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوفي نتيجة الشهادة الثانوية يوم السبت، حيث اعتمدها وأعلن نسبة النجاح والتي بلغت حوالي 78.6%، والتي تعتبر مرتفعة قليلاً عن العام الماضي، لذا من المتوقع أن يختلف تنسيق هذا العام عن العام المنصرم، وهنا نتابع مع أبناءنا الطلاب عملية تنسيق الثانوية العامة للقبول بالكليات والجامعات المصرية، كما نحيطكم علماً بكل ما هو جديد حتى الإعلان عن نتيجة كل مرحلة من مراحل التنسيق.

تنسيق القبول بالكليات والجامعات المصرية 2019-2020 :

صرح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ” سيد عطا” مؤكداً أن معامل تنسيق القبول بالجامعات كلها جاهزة، وعلى أتم استعداد لاستقبال طلاب الثانوية العامة، حيث أنه من المنتظر أن تكون أولى مراحل تنسيق القبول بالكليات والجامعات بنهاية الأسبوع الجاري، لذا يهم بالبحث الكثير من الطلاب لمعرفة مؤشرات تنسيق هذا العام اعتماداً على تنسيق الكليات للعام الماضي.

تجدر الإشارة أيضاً أن كل الطلاب يهرعون للبحث عن الحد للأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لهذا الهام ليتمكنوا من الاطمئنان على الكليات التي يريدون الالتحاق بها، وهنا سنعمل جاهدين على مساعدتكم إذ نقدم لكم تنسيق العام الماضي وذلك للوقوف على الكليات التي ترغبون في الالتحاق بها.

أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا صحفياً يفيد بأن موعد ابتداء المرحلة الأولى للتنسيق سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو على أن يستمر لمدة 5 أيام لينتهي يوم الخميس الموافق 25 يوليو، وأخيراً نترككم مع الآتي :

موقع بوابة الحكومة المصرية :

يستعد طلاب المرحلة الأولى من نتيجة الثانوية العامة لتحضير رغباتهم، هذا ويمكنكم تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لبوابة الحكومة المصرية وفقاً لكل مرحلة من شرائح المجاميع التي يتم الإفصاح عنها من جانب وزارة التعليم العالي.