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التنسيق المتوقع الثانوية العامة 2019 لجميع الأقسام و الشعب وموعد بدأ تسجيل الرغبات

كتب مصطفى محمود سيدفي آخر تحديث
التنسيق المتوقع الثانوية العامة 2019 لجميع الأقسام و الشعب وموعد بدأ تسجيل الرغبات
تنسيق الثانوية العامة 2019,مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وأن أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدني لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الاولي،  وجاء كالتالي علمي علوم من 97.07%، وعلمي رياضة من 95 %، والأدبي 80%  ننشر لكم التنسيق المتوقع للثانوية العامة لجميع الشعب (علمي علوم، وعلمي رياضة ،وأدبي ) للمرحلة الأولي ونتمني التوفيق لجميع الطلاب

موعد بدأ تسجيل الرغبات

بدأ التسجيل لإختبار القدرات للتسجيل من خلال الرابط التالي التسجيل لاختبار القدرات ، وسوف يبدأ تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 21 يوليو وسوف يظل مفتوحا لمدة أربعة أيام و سوف يغلق يوم الخميس الموافق 25 يوليو من خلال بوابة الحكومة المصرية

التنسيق المتوقع لعلمي علوم

تُظهر المؤشرات ارتفاع تنسيق كلية الطب ليرتفع الحد الأدنى للقبول بها من 98.5% إلى 99.3%، وكذلك من المتوقع أن يرتفع تنسيق كلية طب الفم والأسنان وتشير التوقعات إلى نسبة 98% كحد الأدنى للقبول بها، و كلية الصيدلة فمن المتوقع أن تقبل الطلاب بحد أدنى 97.2%، وكلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 96.6%.

التنسيق المتوقع لعلمي رياضة

تُظهر المؤشرات ارتفاع تنسيق كلية هندسة البترول ليرتفع الحد الأدنى للقبول بها من 98.9% إلى 99.2%، وارتفاع تنسيق كلية الهندسة  ليرتفع الحد الأدنى للقبول بها من 92.8% إلى 94.6%.، في حين جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة في العام الدراسي السابق  من نصيب كلية هندسة الطاقة بأسوان بـ380.5 درجة أي 92.8%.

التنسيق المتوقع لشعبة الأدبي

ويجري الحال على القسم الأدبي في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 كما جرى على القسم العلمي ومن المتوقع ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات الشعبة الأدبية ليصبح الحد الأدنى للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 96.5%، وكلية الإعلام بنسبة 95.5%، و كلية الألسن 95%، و كلية الآثار 92%.

عن الكاتب

مصطفى محمود سيد

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