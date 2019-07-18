التنسيق المتوقع الثانوية العامة 2019 لجميع الأقسام و الشعب وموعد بدأ تسجيل الرغبات

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وأن أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدني لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الاولي، وجاء كالتالي علمي علوم من 97.07%، وعلمي رياضة من 95 %، والأدبي 80% ننشر لكم التنسيق المتوقع للثانوية العامة لجميع الشعب (علمي علوم، وعلمي رياضة ،وأدبي ) للمرحلة الأولي ونتمني التوفيق لجميع الطلاب

موعد بدأ تسجيل الرغبات

بدأ التسجيل لإختبار القدرات للتسجيل من خلال الرابط التالي التسجيل لاختبار القدرات ، وسوف يبدأ تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 21 يوليو وسوف يظل مفتوحا لمدة أربعة أيام و سوف يغلق يوم الخميس الموافق 25 يوليو من خلال بوابة الحكومة المصرية

التنسيق المتوقع لعلمي علوم

تُظهر المؤشرات ارتفاع تنسيق كلية الطب ليرتفع الحد الأدنى للقبول بها من 98.5% إلى 99.3%، وكذلك من المتوقع أن يرتفع تنسيق كلية طب الفم والأسنان وتشير التوقعات إلى نسبة 98% كحد الأدنى للقبول بها، و كلية الصيدلة فمن المتوقع أن تقبل الطلاب بحد أدنى 97.2%، وكلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 96.6%.

التنسيق المتوقع لعلمي رياضة

تُظهر المؤشرات ارتفاع تنسيق كلية هندسة البترول ليرتفع الحد الأدنى للقبول بها من 98.9% إلى 99.2%، وارتفاع تنسيق كلية الهندسة ليرتفع الحد الأدنى للقبول بها من 92.8% إلى 94.6%.، في حين جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة في العام الدراسي السابق من نصيب كلية هندسة الطاقة بأسوان بـ380.5 درجة أي 92.8%.

التنسيق المتوقع لشعبة الأدبي

ويجري الحال على القسم الأدبي في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 كما جرى على القسم العلمي ومن المتوقع ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات الشعبة الأدبية ليصبح الحد الأدنى للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 96.5%، وكلية الإعلام بنسبة 95.5%، و كلية الألسن 95%، و كلية الآثار 92%.