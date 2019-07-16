مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بالمرحلة الأولي-و توقعات التنسيق”tansik” بكليات القمة

يقدم لكم موقع نجوم مصرية تغطية شاملة عن توقعات التنسيق 2019؛حيث إنتهي طلاب الثانوية العامة من الإمتحانات يوم 3 يوليو،و ظهرت نتيجة الثانوية العامة لعام 2019،ويمكنكم الحصول علي نتيجة الثانوية العامة عبر لينك الحصول علي نتيجة الثانوية العامة عبر موقع “اليوم السابع” و إعتماد الوزير للنتيجة،وقد بداء الطلاب في الوقت الراهن البحث عن التنسيق المتوقع للعام الدارسي 2019/2020، وذلك عقب ظهور نتيجة الشهادة الثانوية 2019،و أعلنت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع مكتب التنسيق عن الحد الأدني للتسجيل بالمرحلة الأولي بالتنسيق؛و ستنطلق المرحلة الأولي من التنسيق يوم الأحد المقبل،وقد أعرب رئيس هئية قطاع الإمتحانات عن أرتفاع نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي؛حيث وصلت نسبة النجاح إلي 78.6%.

توقعات التنسيق للعام الدراسي 2019-2020 بكليات القمة

وبالطبع زيادة نسبة النجاح يترتب عليها زيادة في التنسيق،ومن المتوقع أن يصل تنسيق كلية الطب هذا العام كحد أدني ما بين 98.4% و 98.5%،أما عن تنسيق كلية الصيدلة 97.5%،أما عن تنسيق كلية الهندسة فمن المتوقع أن ترتفع نسبة التنسيق بين 93.9% و 94%

أما عن تنسيق كلية طب الأسنان فمن المتوقع أن تكون بين 97.9% و 98%.

يذكر بأن نسبه الطلاب الحاصلين مجموع بين 95% و 100% قد أرتفعت عن العام الماضي،و قد وصل عدد الطلاب إلي 19%،مقالة أخري للمزيد من “معلومات” تنسيق الثانوية العامة 2019 “الأحد” بدء المرحلة الأولي من تنسيق الكليات tansik.egypt،وقد أرتفعت نسبه الطلاب الحاصلين علي نسبة أعلي من 90% إلي 36% من طلاب الثانوية العامة.

بداء المرحلة الأولي من التنسيق للعام الدراسي 2019-2020

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن بداء المرحلة الأولي من التنسيق؛وذلك بنسبة 97.07% فأكثر لفئة العلمي علوم و قد بلغ عدد الطلاب 30152،وطلاب العلمي رياضيات من 95% فأكثر وقد بلغ عدد طلاب شعبة علمي رياضيات 14690،أما عن شعبة الأدبي فيبداء التنسيق من 80% فأكثر و قد بلغ عدد الطلاب الحاصلين علي النسبة 98471.

ويمكنكم قراءة هذه المقالة للمزيد من المعلومات عن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة،وقد وصل عدد الطلاب البالغين الحد الأدني من التنسيق في شعبة (علوم-رياضيات-أدبي) إلي 143313 طالب و طالبة،والذين سيتقدمون إلي المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة.