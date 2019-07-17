يستعد طلاب الثانوية الأزهرية خلال الأيام القليلة القادمة للتوجه نحو مكاتب التنسيق؛ لتقديم بيانات التحاقهم بالكليات بشكل رسمي، بعد أن تم الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية الأزهرية، والتي ظهرت الأحد الماضي على موقع الأزهر التعليمي، وكانت نسبة النجاح بين صفوف طلاب “العلمي – الأدبي” مرتفعة عن الأعوام السابقة، ويبحث طلاب الثانوية الأزهرية الآن عن مؤشرات التنسيق لهذا العام في ظل ارتفاع نسبة النجاح لدرجة 49.98% للقسم العلمي و41.78% للقسم الأدبي، بحسب بيان قطاع الأزهر الشريف، حيث سادت حالة من التوتر بين طلاب الأزهر الشريف بسبب نسبة النجاح هذا العام، والتي جاءت مختلفة تماما عن الأعوام السابقة، مما يؤكد أن التنسيق هذا العام سيكون مرتفعا بعض الشئ، ونرصده لكم في السطور التالية، بعد الدخول على بوابة الحكومة المصرية موقع تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، حيث تتيح بوابة الحكومة المصرية تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 بكود الطالب السري في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية .

تنسيق الثانوية الأزهرية علمي بنين 2018 – 2019

شهد تنسيق كليات القسم العلمي خلال العام 2018 – 2019 ارتفاع نسبة الالتحاق بكلية الطب للبنين بالقاهرة، حيث حددت الكلية مجموع 626 بنسبة 96.3%، ثم جاءت كلية الطب للبنين بمحافظة دمياط في المرتبة الثانية حيث بلغ الحد الأدنى للقبول فيها 619.5 أي ما يعادل 95.3%، ثم جاءت كلية الطب بفرع أسيوط بنسبة 95%

طب الأسنان بالقاهرة مجموع 616 درجة بنسبة 94.7%، وكان الحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان بالأزهر في أسيوط بواقع 613 درجة بنسبة 94.3%.

كلية الصيدلة أزهر بنين في القاهرة 609 درجة بنسبة 93.7%.

كلية الصيدلة في فرع أسيوط 605 درجة أي نسبة 93%،

كلية الهندسة للبنين بالأزهر في القاهر 593 درجة بنسبة 91.2%.

الهندسة بنين بقنا 590 درجة بنسبة 90.7%.

تنسيق الثانوية الأزهرية علمي 2018 – 2019

ننشر لكم في السطور التالية مؤشرات نتسيق الثانوية الأزهرية بالنسبة لكليات الشعبة العلمية للبنات، وذلك خلال العام الدراسي 2018 – 2019.

كلية الطب بنات أزهر في القاهرة 633 درجة.

دمياط طب بنات الأزهر 628.

أسيوط حد أدنى 625 درجة لطب البنات.

طب الفم والأسنان بحد أدنى 624 درجة.

الصيدلة أزهر بنات القاهرة 619 درجة والصيدلة بنات أزهر في أسيوط 616 درجة.

الهندسة للبنات أزهر 601 درجة.

تنسيق أدبي بنين 2018 – 2019

ننشر لكم في السطور التالية مؤشرات نتسيق الثانوية الأزهرية بالنسبة لكليات الشعبة الأدبية للبنين، وذلك خلال العام الدراسي 2018 – 2019.

تقبل كلية اللغات والترجمة قسم الترجمة الفورية مجموع بحد ادنى 89,21%.

كلية الإعلام للبنين بالقاهرة الحد الادنى لها 76,35%.

كلية الشريعة والقانون باللغة الأجنبية بنسبة 73,33%.

في حين تقبل كليات الشريعة والقانون بالقاهرة والدراسات الإسلامية والعربية بقنا، وكفر الشيخ والدايدامون بالشرقية واللغة العربية بشبين الكوم وإيتاي البارود وأسيوط التحاق الطلبة بها بحد ادنى 50%.

تنسيق بنات 2018 – 2019

ننشر لكم في السطور التالية مؤشرات نتسيق الثانوية الأزهرية بالنسبة لكليات الشعبة الأدبية للبنات، وذلك خلال العام الدراسي 2018 – 2019.