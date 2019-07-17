مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020 علمي وأدبي.. توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر بنين وبنات

ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية على الإنترنت خلال أيام لبدء أعمال توزيع الطلاب على شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019 في كليات جامعة الأزهر، ونستعرض لكم في هذا التقرير مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020 وتوقعات الحد الأدنى للقبول في كليات جامعة الأزهر بالعام الجامعي الجديد لطلاب القسمين العلمي والأدبي للبنين والبنات.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019/2020

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2018/2020 الدور الأول التي أعلنها وكيل الأزهر، الشيخ صالح عباس في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الذي تم عقده بمقر مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة تحمل بشرى للطلاب فيما يخص تنسيق القبول في العام الجامعي المقبل حيث من المتوقع أن تستقر نسب القبول بكليات جامعة الأزهر لتكون متقاربة بشكل كبير بالمقارنة مع العام الماضي.

وتشير التوقعات التي ظهرت عقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية إلى ارتفاع طفيف في الحد الأدنى للقبول بالكليات في تنسيق الثانوية العامة بمقدار 0.5% فقط، وأي ارتفاع أو انخفاض آخر في التنسيق سيحدده رغبات الطلاب التي سيتم تسجيلها عبر بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق ولن يكون هذا التغير كبيرا.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 علمي بنين

كانت كلية الطب للبنين بالقاهرة هي الأعلى في تنسيق تنسق العلمي بالثانوية الأزهرية 2018/2019 بالنسبة للبنين حيث بلغ الحد أدنى للقبول بكلية طب البنين بالأزهر 626 درجة بنسبة 96.3%، أما الكلية الثانية من حيث المجموع الأعلى فكانت طب البنين بدمياط بـ619.5 بنسبة أقل بـ1% أي 95.3%، وتلتهم كلية الطب بفرع أسيوط بنسبة 95% وهو ما يعادل 618 درجة، وطب الأسنان بالقاهرة قبلت طلاب الازهر من البنين في العام الماضي بداية من مجموع 616 درجة بنسبة 94.7%، وكان الحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان بالأزهر في أسيوط بواقع 613 درجة بنسبة 94.3%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة أزهر بنين في القاهرة في تنسيق العام 2018/2019 كان 609 درجة بنسبة 93.7%، وكلية الصيدلة في فرع أسيوط قبلت الطلاب بحد أدنى 605 درجة أي نسبة 93%، وفيما يخص كلية الهندسة للبنين بالأزهر في القاهرة قبلت من حد أدنى 593 درجة بنسبة 91.2%، والهندسة بنين بقنا 590 درجة بنسبة 90.7%.

الحد الأدنى للالتحاق بجميع الكليات في تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 علمي بنين.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 علمي بنات

ومن المعروف أن تنسيق كليات البنات في الأزهر مرتفع عن تنسيق البنين ويرجع ذلك إلى قلة عدد الكليات بالمقارنة مع البنين ففي العام الماضي كان الحد الأدنى للالتحاق بكلية الطب بنات أزهر في القاهرة 633 درجة، وفي دمياط طب بنات الأزهر 628، وأسيوط حد أدنى 625 درجة لطب البنات، وطب الفم والأسنان بحد أدنى 624 درجة، والصيدلة أزهر بنات القاهرة 619 درجة والصيدلة بنات أزهر في أسيوط 616 درجة، والهندسة للبنات أزهر 601 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكليات القسم العلمي بنات في تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019

تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 أدبي بنين وبنات

تنسيق القسم الأدبي للثانوية الأزهرية 2018/2019 بنين جاء فيه الحد الأدنى للالتحاق بكلية اللغات والترجمة 463 درجة، أما الإعلام فقبلت الطلاب من حد أدنى 481 درجة، والشريعة والقانون بنين بالأزهر باللغة الإنجليزية 462 درجة.

الحدود الدنيا للالتحاق بكليات جامعة الازهر في تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 للقسم الأدبي بنين

الحد الأدنى للالتحاق بجميع كليات البنات في تنسيق الثانوية الأزهرية 2018/2019 أدبي

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