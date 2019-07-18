مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 أدبي بنين وبنات | توقعات بانخفاض التنسيق

ينتظر أولياء الأمور والطلاب الإعلان عن تنسيق الثانوية الأزهرية لمختلف الشعب العلمية والأدبية والإسلامية، وسط ترقب وقلق، وذلك بعدما انتهى جميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من أداء الامتحانات يوم 3 يوليو 2019 لمختلف الشعب.

ويقدم موقع نجوم مصرية لطلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية مؤشرات تنسيق العام الدراسي 2019/2020 من خلال استعراض تنسيق أدبي بنات وأدبي بنين العام الماضي 2018/2019 حتى يكون استرشاديا للطلاب والطالبات لمعرفة الحدود الدنيا للقبول في الكليات الأدبية التابعة لجامعة الأزهر.

ونود التنبيه على الطلاب والطالبات أنه من المتوقع أن يتراجع تنسيق الثانوية الأزهرية للعام الحالي بعدما تراجعت نسبة نجاح الطلاب العامة، حيث بلغت نسبة النجاح في عام 2018/2019 كانت 67% ونسبة النجاح في العام الحالي بلغت 49.9%، وبذلك فإنه من المتوقع أن ينخفض تنسيق القبول في كليات جامعة الأزهر.

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نستعرض لطلاب الثانوية الأزهرية شعبة أدبي الحد الأدنى للقبول في كليات البنين، وقد تصدرت كلية اللغات والترجمة قمة الكليات التي تقبل الطلاب الحاصلين على درجات مرتفعة في الصف الثالث الثانوية، كما تضم كليات الأدبي بنين كليات نظرية وشرعية مختلفة ومزعة على مختلف المحافظات المصرية.

ويمكن للطالب من الآن تحديد الكلية التي سيلتحق بها فور فتح باب التنسيق حتى لا يكون في حيرة من أمره وقت تسجيل الرغبات التي ستكون على بوابة التنسيق التابعة للحكومة المصرية، على أن تحدد جامعة الأزهر في وقت لاحق موعد تسجيل الرغبات.

لغات وترجمة حسب القسم من 562 إلى 481 درجة.

كلية الإعلام: 481 درجة.

الشريعة والقانون بالقاهرة: 462 درجة.

التربية تفهنا: 440 درجة

الشريعة والقانون أسيوط: 431 درجة.

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تنسيق الثانوية الأزهرية أدبي بنات

تنسيق الثانوية الأزهرية بنات أدبي يضم العديد من الكليات يمكن للطالب الاختيار من بينها، وفي الأزهر العديد من الكليات بمختلف الفروع على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وتقبل كل كلية بمجموع معين حسب تنسيق كل عام.

دراسات انسانية القاهرة: 584 درجة.

كلية البنات بالعاشر من رمضان: 583 درجة.

دراسات انسانية تفهنا: 579 درجة.

تجار أسيوط: 567 درجة.

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