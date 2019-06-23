مؤتمر اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس في جميع المحافظات من بوابة التعليم الفني natega.fany.emis.gov.eg

ينفرد موقع نجوم مصرية دائما بتقديم ما هو جديد، حيث يبحث الطالب الدبلوم الفني في جمهورية مصر العربية عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 حيث نوفر رابط موقع وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني من اجل استخراج النتائج برقم الجلوس، حيث يمكن لطلاب نظام الثلاث 3 و5 الخمس سنوات معرفة النتيجة بكل سهولة ويسر بدون أي تعب حيث سنرفق لكم رابط بوابة التعليم الفني natega.fany.emis.gov.eg بأسفل هذا المقال .

مؤتمر اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أما بخصوص مؤتمر الوزير للإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية لسنة 2018، سيكون خلال الساعات القليلة القادمة، حيث سيحضر هذا المؤتمر وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ونائبه والعديد من أعضاء هيئة التدريس للاعتماد النتيجة والكشف عن نسبة النجاح المتوقع بان تشهد ارتفاع كبير في هذا العام مقارنته بالسنة السابقة التي شهدت انخفاض كبير، بالإضافة بانه سيعلن عن أوائل الطلبة والطلبات المتفوقين على مستوي الجمهورية .

بعد أن ينتهي إعلان مؤتمر الوزير التعليم المصري لنتيجة الدبلومات الفنية، سترفع النتائج على الفور على البوابة المصرية للتعليم الفني fany.moe.gov.eg ، حيث يمكنكم عرض النتائج بكل سهولة من خلال استخدام رقم الجلوس والاسم الخاص بكل طالب وطالبة، أو من خلال ترك أرقام جلوسكم بالتعليقات اسفل هذا المقال، نتمنى التوفيق لجميع الطلاب على مستوي الجمهورية المصرية .

بوابة التعليم الفني نتائج الدبلومات 2019

خلال ساعات قليلة سيتم رفع النتيجة على الرابط التالي المباشر ( fany.emis.gov.eg ) حيث يمكنكم الحصول على نتائج الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية والتمريض بكل دقة بدون أي مشاكل بأذن الله من خلال الرابط الذي رفقناه لحضراتكم بعالية، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح .

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