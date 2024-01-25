لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023/2024 بمحافظة القاهرة

زاد البحث بشكل كبير في محافظة القاهرة بالساعات الأخيرة وهذا بعد أن جاء في الموقع الخاص ببوابة المحافظة القاهرة عن ظهور نتيجة الترم الأول إلى سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال الرابط الذي يمكنكم من خلاله استخراج نتيجة الطالب في حال تم اعتمادها من قبل المدرسة، فتابع.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتائج صفوف النقل

حالة بحث كبيرة بدأت صباح اليوم وهذا بعد أن جاء في الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية في محافظة القاهرة عن ظهور نتائج صفوف النقل من أول الصف الرابع ابتدائي إلى الثاني الإعدادي بالقاهرة.

وبالطبع بعد هذا الإعلان بدأ البحث بشكل كبير بخصوص رابط النتيجة وطرق استخراجها بالأشكال المختلفة سواء برقم الجلوس أو بالاسم أو بالرقم القومي، وقد قمنا بالبحث عن نتيجة أحد أبنائنا الطلاب بمحافظة القاهرة وهي لم تنزل بعد، وهذا ما يعني أن النتائج تظهر حسب المدرسة، وبكل تأكيد خلال الساعات القادمة ستنزل النتائج بكافة مدارس القاهرة ويمكنكم الاستعلام عنها إلكترونيا.

طرق استخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي

ويمكنكم استخراج نتائج الطلاب المقيدين في وزارة التربية والتعليم المصرية إلكترونيا أو بالهاتف، وهذا من الطرق التالية: