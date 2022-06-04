لينك نتيجة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي الترم الثاني 2022 مبروك للناجحين 

تصاعدت حدة البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن لينك نتيجة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يشهد محرك البحث العالمي جوجل بحث متزايد عن نتائج أولى ثانوي وثانية ثانوي الترم الثاني لهذا العام الدراسي، ويأتي ذلك في أعقاب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وإكمال طاقم التدريس لأعمال الكنترول ونعرض مها من خلال هذا التقرير لينك نتيجة الصف الأول الثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي وموعد إعلان النتيجة رسميا عقب اعتمادها.

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي 2022

ويمكن الوصول إلى نتيجة الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الرسمي.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد الصف الأول الثانوي أو الثاني الثانوي.

تحديد الفصل الدراسي والعام الدراسي الحالي .

وضع علامة صح على الصف الدراسي المقيد به الطالب.

كتابة بيانات الطالب بالتفصيل من الاسم والرقم القومي .

ملء خانات رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة عرض النتيجة الآن .

تظهر قائمة بدرجات الطالب والنسبة المئوية.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي 2022

وقد صرحت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إعلان نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك في أعقاب انتهاء أعمال كافة اللجان المسؤولة عن مهام الكنترول من رصد وتصحيح ومراجعة ورقة إجابة الطلاب، حيث يمكن الحصول على نتيجة 1 ث و 2 ث إلكترونيا وفقا لموقع وزارة التربية والتعليم.

يأتي ذلك قبل بدء موسم امتحانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية خلال شهر يونيو الحالي والتي تتواصل لمدة شهر تبعا للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الراهن.

والجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي سارت على نحو جيد في المحافظات، حيث أدى الطلاب الاختبارات بشكل ورقي وبشكل إلكتروني على التابلت بنظام أسئلة البابل شيت، تبعا للأسلوب الجديد الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم والذي يعتمد على الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين فقط.