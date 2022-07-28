لينك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بوابة الأزهر الالكترونية azhar.eg

أعلن قطاع الأزهر الشريف عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، حيث من المفترض أن تكون تلك النتائج متاحة رسميا للطلاب اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر يوليو الجاري، لتتم عملية الاستعلام عن النتائج عن طريق موقع بوابة الأزهر الالكترونية والتي تتيح للطلاب والطالبات في مراحل الشهادات الحصول على النتائج الخاصة بهم بشكل الكتروني، ويتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهر بواسطة فضيلة الدكتور محمد الضويني وذلك فضيلة عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

يرغب الطلبة والطالبات في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، حيث يمكن أن يحصل عليها كافة الطلاب في الموعد المحدد لظهور النتائج وذلك في يوم الغد الخميس في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك وفقا لما أعلن عنه قطاع الأزهر الشريف اليوم بعد الإعلان عن أسماء الطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية وذلك بأقسام العلمي والأدبي وكذلك شهادة الشعبة الإسلامية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية..

ينبغي أولا الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف. ثم القيام بالضغط على الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الثانوي. بعد ذلك يجب أن يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي الخاص به بشكل صحيح. ثم الضغط أخيرا على زر عرض النتيجة. تظهر الدرجات الخاصة بالطالب في كل المواد أمامه عقب ظهورها مباشرة.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري 2022

يستعد الطلبة والطالبات في كل أنحاء الجمهورية لمعرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري، وذلك عقب الإعلان اليوم بشكل رسمي عن أسماء الطلبة الأوائل على مستوى كافة المدارس الأزهرية الثانوية، حيث قد تم تحديد موعد معين من أجل التعرف على هذه النتائج بشكل الكتروني تسهيلا على جميع الطلاب في كافة محافظات مصر، حيث يقوم الطالب بالتعرف على النتائج الخاصة به بعد أن يقوم بكتابة رقم الجلوس في المكان المخصص له بدون أي أخطاء حتى تظهر النتائج على الفور، ويتعرف الطالب على الدرجات الخاصة به في كل المواد.