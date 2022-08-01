ينتظر طلاب المرحلة الثانوية في أرجاء جمهورية مصر العربية مصر خلال هذه الساعات القادمة، الكشف عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، حيث تقترب كنترولات الثانوية العامة على الانتهاء من كل الأعمال الخاصة المتعلقة بالتصحيح وخروج النتيجة على شاكلتها النهائية، وذلك في تجهيز للكشف عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد صرحت مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بمجرد أن يحصل طالب الثانوية العامة على درجات بمعدل أقل من نسبه 50% من المجموع الكلي في المواد المقررة، فإن هذا يجعل منه راسبا في السنة الدراسية الحالية ويحق له دخول امتحانات الدور الثاني والذي من المنتظر أن يعقد في شهر أغسطس الحالي، لذلك نقدم لكم لينك نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث تقوم الوزارة بنشر النتيجة فورا بعد اعتمادها بشكل رسمي من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال اتباع خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 كما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لنتيجة الثانوية العامة.

قم باختيار نتائج الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021-2022.

تظهر شاشة خانة إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به كاملا.

ادخل اسم الطالب والبيانات المطلوبة بالكامل بدقة تامة.

بعد ذلك اضغط على خانة استعلم الآن.

تظهر لك النتيجة في الحال فور ظهورها بالتفاصيل.

ملاحظات حول نتيجة الثانوية العامة 2022