لينك.. تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 وخطوات التقديم – الحق نفسك قدامك 10 أيام
ازداد البحث مؤخراً على محرك البحث العالمي جوجل، عن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، للطلاب والطالبات المتضررين من تصحيح المواد الدراسية عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، والإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وخلال ذلك التقرير سوف نوضح لكم التفاصيل الكاملة بالموضوع تابعوا معنا.
تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بفتح باب تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، للطلاب والطالبات المتضررين من اعمال تصحيح المواد الدراسية، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بداية من اليوم 16 بعد اعتماد نتيجة شهادة الثانوية العامة رسمياً، على المواقع حيث يصل مبلغ تقديم التظلمات فى الثانوية العامة، إلى حوالي 300 جنية لكل مادة دراسية ،على أن يتم بعدها تحديد موعد مراجعه نماذج المواد الدراسية المراد إعادة تصحيحها.
خطوات تقديم تظلمات الثانوية
نستعرض لكم خلال هذة الفقرة، خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، بداية من تقديم الطلب حتى تصحيح درجات المواد الدراسية، والخطوات جاءت كالتالي:
- أولا على الطالب ان يقوم بتقديم طلب تظلم على كل مادة دراسية، يريد إعادة تصحيحها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، والذي سوف يفعل مباشرة عقب فتح باب تقديم التظلمات، بالإضافة إلى تقديم صورة مصورة واضحة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.
- وبعدها يقوم الطالب بدفع رسوم كل مادة، والتي تبلغ حوالي 300 جنية لتقديم التظلم عنها، وإيداعها داخل حساب صندوق الدعم والتمويل الخاص بمشروعات التعليم، من خلال منافذ التحصيل التي تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم.
- بعدها يتم وضع موعد محدد يحضر فيه الطالب، لمكان التقدير المركزي عقب قبول طلب التظلم، ويجب أن يكون الطالب منفرد لوحده، او يرافقة والده فقط من دون حضور أي مدرس.
- ملحوظة الطلب يفقد فرصة التظلم في حالة غياب الطالب، عن حضور الموعد المحدد لمراجعة المواد الدراسية المراد إعادة تصحيحها.
- بعدها يقوم الطالب بالاطلاع على صورة البابل شيت، ونماذج الإجابة الخاصة بالمواد الدراسية عقب قبول تظلمه.
- بعدها يقوم الطالب بعمل إخطار، بنتيجة التظلم بعد التعديل.