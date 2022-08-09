لينك.. تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 وخطوات التقديم – الحق نفسك قدامك 10 أيام

ازداد البحث مؤخراً على محرك البحث العالمي جوجل، عن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، للطلاب والطالبات المتضررين من تصحيح المواد الدراسية عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، والإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وخلال ذلك التقرير سوف نوضح لكم التفاصيل الكاملة بالموضوع تابعوا معنا.

تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بفتح باب تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، للطلاب والطالبات المتضررين من اعمال تصحيح المواد الدراسية، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بداية من اليوم 16 بعد اعتماد نتيجة شهادة الثانوية العامة رسمياً، على المواقع حيث يصل مبلغ تقديم التظلمات فى الثانوية العامة، إلى حوالي 300 جنية لكل مادة دراسية ،على أن يتم بعدها تحديد موعد مراجعه نماذج المواد الدراسية المراد إعادة تصحيحها.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية

نستعرض لكم خلال هذة الفقرة، خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، بداية من تقديم الطلب حتى تصحيح درجات المواد الدراسية، والخطوات جاءت كالتالي: