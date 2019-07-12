لينك الحصول علي نتيجة الثانوية العامة عبر موقع “اليوم السابع” و إعتماد الوزير للنتيجة

يقدم لكم موقع نجوم مصرية أخر التطورات بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2019ويسأل معظم طلاب الثانوية العامة متي تظهر “نتيجة الثانوية العامة” لعام 2019 من”موقع وزارة التربية و التعليم”؛وسيتم إطلاق نتيجة الشهادة الثانوية يوم الأحد المقبل الذي سيوافق تاريخ 14-7-2019 عبر البوابة الرسمية “لوزارة التربية و التعليم”،و يتم في الوقت الراهن التجهيز للمؤتمر الصحفي الذي سينعقد السبت مع الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية و التعليم.

وسيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة السبت في المؤتمر الصحفي،وستكون نتيجة الثانوية العامة 2019 متاحة عبر موقع “وزارة التربية و التعليم”،وقد صرح “عبد الحكيم” بأن نسبة النجاح هذا العام أكثر من العام الماضي.

نتيجة الشهادة الثانوية 2019 عبر اليوم السابع

وقد أطلق موقع “اليوم السابع” الخدمة المميزة وهي الحصول علي نتيجة الثانوية العام 2019؛وذلك عبر رسالة إلكترونية تصل للطالب بعد تسجيل البيانات الخاصة به،وستوفر هذه الميزة علي طلاب الثانوية العامة التعب و العناء عند حصولهم علي النتيجة من موقع وزارة التربية و التعليم.

سيشهد اليوم الأول لظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 و الذي سيوافق يوم الأحد المقبل ضغط كبير علي موقع وزارة التربية و التعليم بسبب دخول عدد كبير من الطلاب إلي الموقع في الوقت نفسه،كما ستعاني المواقع التي لديها سكريبت الحصول علي نتيجة الصف الثالث الثانوي ضغط كبير مثل موقع “اليوم السابع”،“بوابة فيتو”،“مصراوي”.

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الأول من شهادة الثانوية العامة 2019

أعتمد الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية و التعليم بمصر نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2018-2019،وقام الدكتور “طارق شوقي” بالإتصال باوائل الجمهورية لتهنئتهم،وقد أعلن الأستاذ “خالد عبد الحكم” مدير عام الإدارة العامة و الإمتحانات بأن عدد الطلاب الأوائل هذا العام قد بلغ نسبة 78.6%.

وقد بلغ عدد الأوائل 40 طالب و طالبة منهم 34 طالب و طالبة بالثانوية العامة، و طالب واحد فقط من ذوي القدرات الخاصة،و ثلاث طلاب دمج،وأثنين من مدارس ال Stem،وقد بلغ عدد 14 طالب و طالبة من قسم العلمي علوم و 10 طلاب من قسم علمي رياضيات و 10 طلاب من قسم الأدبي

رابط الحصول علي نتيجة الثانوية العامة عبر اليوم السابع

يتم الدخول إلي رابط “اليوم السابع”

ستظهر صفحة يطلب منك تسجيل بيانات الطالب.

يتم كتابة أسم الطالب، رقم الجلوس ،القسم (علوم-رياضة-أدبي)،كتابة البريد الإلكتروني للطالب،رقم هاتف الطالب.

،القسم (علوم-رياضة-أدبي)،كتابة البريد الإلكتروني للطالب،رقم هاتف الطالب. و أضغط علي إرسال،وستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني الذي سجلت به.

وستحصل علي نتيجة الصف الثالث الثانوي لعام 2019 بدون أي مشاكل بعد ظهور النتيجة ويمكنكم قراءة هذه المقال للمزيد من المعلومات رابط نتيجة الشهادة الثانوية عبر موقع “اليوم السابع” أو “وزارة التربية و التعليم”،و إذا واجهت صعوبة في تسجيل البيانات فيمكنك ترك تعليق و سوف نساعدكم قدر المستطاع.