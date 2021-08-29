للمرة الثانية.. محافظة الشرقية تُعلن تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة

أعلنت محافظة الشرقية، عن تخفيض تنسيق الالتحاق بالمدرسة الثانوية لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022، وذلك للمرة الثانية ليصبح الحد الأدنى للقبول بالثانوية 225 بدلًا عن 230 درجة.

تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قراراً بتخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في اختبارات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2021-2022، بحيث يكون الحد الأدنى للقبول العام. الثانوية 225 درجة بدلاً من 230 درجة، وذلك للمرة الثانية هذا العام.

وأكد ممدوح غراب، أنه تقرر تعديل تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوي ​​للعام الدراسي 2021-2022 لوجود العديد من الأماكن الشاغرة لأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، ولتحقيق الهدف المتمثل في عدد الطلاب المخطط قبولهم للالتحاق بالمدرسة الثانوية وتوزيعهم على 1130 فصلاً دراسياً بمدارس مختلفة ضمن دائرة المحافظة، وتوفير الفرص لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهود لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع في المستقبل لصالح جميع أفراد المجتمع.

وأوضح محافظ الشرقية، أن موعد تقديم الطلاب للتنسيق الثاني على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، سيكون في الفترة من 29 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبل، في الأماكن الشاغرة بالمدارس الثانوية.

وفي وقت سابق، اعتمد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب في شهر يونيو الماضي نتيجة الامتحانات الاعدادية لشهادة 2021 بنسبة نجاح 81.85٪، حيث تقدم للامتحان 115.132 طالبًا منهم 114466 طالباً حصلوا على المركز الاول بمجموع 280 درجة بنسبة 100٪.