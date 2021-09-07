للطلاب والمتدربين، تعلم كيف تحصل على دورات مجانية من منصة يوديمي في أي مجال تريده

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية عن طريقة فعالة للحصول على الكورسات والدورات التعليمية في مختلف المجالات لتقوية مواقفهم الدراسية وكذلك تنمية مهاراتهم وصقلها لتتناسب مع سوق العمل والمهارات المطلوبة للمنافسة فيه، ويصعب على أغلبية الطلاب وكذلك الطلاب الذين يعيشون في الدول العربية والفقيرة دفع مستحقات الدورات التدريبية التي يمكن أن يجدوها على الإنترنت، ويصعب على الطلاب توفير مستحقات الدورات التدريبية لأنها تعتبر نوعاً ما غالية الثمن ولا تتناسب مع الأسعار التي يتم التعامل بها في الدول العربية ودول العالم الثالث، وبالرغم من ذلك يتعين على الطلاب العثور على تلك الكورسات بأسعار مخفضة أو مجاناً وتوجد طرق عِدة للقيام بذلك بهدف الحصول على بعض الدورات بشكل مجاني أو بسعر مخفض للغاية.

طريقة الحصول على الكورسات من المواقع الكبيرة:

توجد عدة منصات للحصول على أي نوع من أنواع الكورسات أو الدوريات التدريبية التي تريد، وتوفر منصات كبيرة مثل منصة “يوديمي” ومنصة جوجل ومنصة “يوداسيتي” كورسات ودورات تدريبية مدفوعة في مختلف المجالات التي تهدف الى اكتساب مهارات مهمة في السوق، وتوفر تلك المنصات دوراتها بشكل مدفوع وبأسعار مختلفة وعلى سبيل المثال يمكن أن يصل سعر دورة تصميم المواقع عبر الووردبريس الى 19.40$ مثلاً أو أكثر قليلاً وذلك بالنظر الى جودة الدورة وعدد التقييمات الإيجابية عليها وكذلك عدد الساعات التي ستقضيها في التعلم عليها، وتوفر تلك المنصات أحياناً دورات تدريبية بأسعار مخضة جداً أو مجانية أحياناً.

كيف تحصل على دورة تدريبية مجانية من يوديمي:

سنتطرق في هذا المقال الى طريقة الحصول على دورات تدريبية من يوديمي حصراً وذلك لأن منصة يوديمي تعد المنصة الأولى والأكثر شعبية للتدرب على المهارات.

تواصل مع المدرب:

راسل المدرب وأطلب منه أن يعطيك صلاحية الوصول الى الدورة التدريبية التي يقدمها مجاناً، برر له ذلك بكونك طالباً مثلاً أو ما شابه ولن يرفض المدربون في منصات يوديمي ويوداسيتي مثل هذا الطلب بحكم الظروف التي يتعرض لها الطلاب ورغبتهم في التعلم الجاد.

احصل على كوبون:

توجد كوبونات خصم موجودة على الانترنت يمكن أن تخفض لك الكورس لسعر منخفض جداً أو تجعله مجانياً، ابحث في جوجل عن Udemy Cobone مثلاً وستحصل على كوبونات شبه مجانية.

استخدم التيليجرام:

توفر قناة Udemy Free Courses على منصة تيليجرام العديد من الكورسات المجانية في مختلف المجالات التي يحتاجها المرء في كافة التخصصات، ادخل للقناة من هنا وتأكد من أنك ستحصل عل ما تريده.