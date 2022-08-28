للرجال والنساء.. موعد بدء اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية بالسعودية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية، عن موعد فتحها لباب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية الرجال في الوظائف التعليمية، والذي من المتوقع أن يبدأ قبل تسجيل النساء بعدة أيام، حيث أكدت الهيئة في بيان صدر عنها خلال ساعات اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس من العام 2022، على أن يتم فتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للرجال، بداية من أولى ساعات الغد الاثنين 29 أغسطس

موعد بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية، أنه فيما يخص موعد بداية التسجيل في الاختبار العام التربوي والتخصصي للنساء، فإنه سوف يكون في أثناء بداية ساعات يوم 5 سبتمبر 2022، باعتباره أحد أهم الشروط للحصول على المهنية لكلا الجنسين من الرجال والنساء في كل أرجاء المملكة.

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للرجال والنساء

وقد أشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية، إلى مواعيد الاختبارات والتي جاءت بدورها كالتالي:

الاختبار التربوي العام في تاريخ 17/ 04/ 1444 والموافقة 20/ 04/ 1444هـ 11 نوفمبر 2022 على أن يستمر حتى 14 نوفمبر 2022.

يتم إجراء اختبار التخصص في تاريخ 28/ 06/ 1444 الموافق لتاريخ 21 يناير 2023 على أن يستمر حتى يوم 03/ 07/ 1444 الموافق لتاريخ 25 يناير 2023 ميلاديا.

أجزاء اختبار الرخصة المهنية

الهيئة، أكدت في بيان لها على أنه يجب على الرجال والنساء أن يجتازوا اختبار الرخص المهنية، باعتباره أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، وأشارت إلى أن الاختبار به جزأين هما كالتالي:

الجزء الأول: هو عبارة عن اختبار التربوي العام، حيث يشترك فيه كافة المعلمين.

الجزء الثاني: يعد اختبار تخصصي به مجموعة من مفاهيم التخصص وبنيته.

الفئات المتاح لها استخراج الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

وأكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية، على أنه حتى تتمكن من إصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، فإن ذلك متاحة لبعض الفئات ومنها المتقدمين الذين تجاوزوا الاختبارين السالف ذكرهما، على أن يمضى أكثر من سنة واحدة على إعلان نتيجة أحدث اختبار، وأوضحت الهيئة أن عدد التخصصات التي يتم اعتمادها خلال الوقت الحالي في الهيئة للمعلمين هو 38​ تخصصًا.