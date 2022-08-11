لكل الطلاب اللي مجموعهم عالي قدموا.. رابط تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الدبلومات الفنية نظام ال3 سنوات

بدء العديد من طلاب المدارس الفنية البحث عن تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الدبلومات الفنية نظام ال3 سنوات، وقد ازدادت عمليات البحث على جوجل بعد أن تم الإعلان عن موعد تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، كما قام المجلس الأعلى بتحديد الحد الأدنى للقبول في الجامعات الذي يشمل جميع مدارس الدبلومات الفنية بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الطلاب إلكترونيا عبر البوابة الخاصة بالتنسيق وهو ما سنقوم بتوضيحه في هذا المقال.

تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الدبلومات الفنية نظام ال3 سنوات

حدد المجلس الأعلى الخاص بالجامعات معدل 70% كحد أدنى للقبول بالجامعات، كما أقرت بوجود أماكن تشمل طلاب المدارس الثانوية الفنية في جميع التخصصات الأكاديمية في الجامعات المصرية.

ويشمل تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الدبلومات الفنية نظام ال3 سنوات جميع المدارس التجارية والزراعية والصناعية وكذلك المدارس الفنية للسياحة والفنادق، كما يشمل التنسيق المعاهد الفنية للتمريض بالإضافة إلى الكليات التي تقبل جميع الشعب وهي كالتالي:

وفقا لقوانين التوزيع الجغرافي ستقبل كليات التجارة والتعليم التبادلي جميع الأقسام الفنية.

كما ستقبل كليات التربية كافة طلاب الأقسام الفنية إن وافقت درجاتهم معدلات التنسيق.

أما عن القبول بنظام دراسة المعاهد الصحية والتمريض فسيتم أيضا بما يطابق التوزيع الجغرافي.

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التسجيل في تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الدبلومات الفنية نظام ال3 سنوات إلكترونيا من خلال الموقع الخاص بالتنسيق من خلال الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/

ومن خلال اتباع الخطوات التالية يمكن للطالب التسجيل عبر موقع التنسيق:

ادخل إلى موقع بوابة التنسيق للدبلومات الفنية مع توضيح نوع المؤهل الخاص بك إذا كان زراعي أو صناعي أو تجاري.

أضف رقم موقعك المدون على شهادتك ثم أضف الرمز السري، سيعرض لك الموقع البيانات لذا قم بالتأكيد إن كانت صحيحة.

من الأفضل لكل طالب أن يحفظ كلمة المرور حتى يستطيع تعديل رغباته كيفما شاء في أي وقت قبل إعلان نتائج التنسيق.

وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقال وقد أوضحنا كافة المعلومات التي تتعلق بتنسيق الجامعات لطلاب المدارس الفنية التي يبحث عنها الطلاب بالتزامن مع تنسيق طلاب الثانوية العامة.