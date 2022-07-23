لطلاب الثانوية.. الكليات المتاحة لامتحانات القدرات 2022 وطريقة التقديم

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط ضرورة أداء اختبارات القدرات حسب الشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث يستعد طلاب الثانوية العامة للبدء في خطوات التقديم لامتحان القدرات والتي يمكن التقديم عليها إلكترونيا.

مواعيد امتحانات القدرات 2022

وأعلن مكتب تنسيق الكليات والمعاهد، أن بدء التقديم لتأدية امتحانات القدرات سيكون من يوم الإثنين المقبل الخامس والعشرين من يوليو حتى يوم السبت السادس من شهر أغسطس المقبل تيسيرا على طلاب الثانوية، حيث يسمح للطلاب تسجيل المواعيد اختيار الكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات من خلال الدخول على خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت ومن ثم إدخال البيانات بشكل صحيح وتحديد الكليات المرغوب الالتحاق بها والتي تشترط ضرورة اجتياز اختبار القدرات.

وأوضح مكتب التنسيق الكليات التي تشترط أداء امتحانات القدرات، الذي جاءت أسماء الكليات على النحو التالي:

كليات الفنون التطبيقية.

كليات الإعلام.

كلية تربية فنية جامعة المنيا.

كليات الفنون الجميلة «فنون عام، وعمارة، وديكور».

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كليات التربية الرياضية.

كليات التربية بالإسماعيلية شعبة تربية موسيقية، جامعة قناة السويس.

كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

شعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

كليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها بميت غمر ومنية النصر.

شعبتا التربية كلية التربية الفنية والتربية الموسيقية.

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات حلوان والسويس وبني سويف وسوهاج.

الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية في المحافظات وهي “جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة مصر الدولية التكنولوجية وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة، الكلية التكنولوجية بالفيوم في «دمو»، الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط”.

خطوات التسجيل لامتحان القدرات للكليات

ويمكن لطلاب الثانوية العامة التقديم والتسجيل لامتحان القدرات للكليات بشكل إلكتروني عبر إتباع الخطوات التاالية:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

بدء التسجيل لأداء الاختبار من خلال استخدام الرقم القومي للطالب ورقم الجلوس أثناء الثانوية العامة.

التأكد من صحة البيانات المسجلة على الموقع ومن ثم يظهر للطالب الكليات المتاح لها اختبارات القدرات ونوعها.

تحديد الموعد التي يتوجه فيه الطالب للكلية مع العلم بأن كليات التربية تستمر 3 أيام متتالية.

بعد الانتهاء من التسجيل يطبع الطالب إيصال يشمل أنواع القدرات وأماكن أداء الاختبار بالكليات التي سجلوا فيها، وتلتزم الكليات المعينة بعقد الامتحانات في المواعيد المحددة.

ترسل الكليات نتائج الامتحانات مباشرة عبر الصحفة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من اسم الطالب ورقم الجلوس حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

وتجري امتحانات القدرات في المواعيد التي تقررها الكليات مرة واحدة لكل نوع من أنواع هذه القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء الاختبارات مرة أخري سواء بنفس الكلية أو بكلية أخري ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمحنها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات كنوع من الشفافية مع الطلاب.

الأوراق المطلوبة لاختبار القدرات للكليات

حددت المعهد الأوراق المطلوبة للتسجيل في اختبارات القدرات على النحو التالي: