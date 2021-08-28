لطلاب الثانوية العامة .. مصاريف جامعة 6 أكتوبر والمستندات المطلوبة للتقديم

يسعى جميع الطلاب في الوقت الحالي للبحث عن كلية تناسب طموحاتهم بعد إنتهاء مشوارهم بالثانوية العامة ، وتتنوع طموحات الطلاب مابين الطموحات العامة والخاصة.

وتعد جامعة 6 أكتوبر واحدة من أفضل الجامعات الخاصة على مستوى الجمهورية لما تتميز به من كليات وأساتذة ومتخصصين يجعلها واحدة من الجامعات المرموقة.

والتي تم تأسيسها بقرار من الجمهور رقم (243)سنة (1996)وهي تساهم بعضو في إتحاد الجامعات العربية والإفريقية.

ومن المعروف أنها بُنيت على مساحة 40 فداناً وذلك بمدينة 6أكتوبر غرب القاهرة الكبري، يتكون الحرم الجامعي الخاص بها من 4مباني تعليمية ومبني إداري ومول ومستشفي جامعي وبالإضافة إلي فندق خاص بالطالبات، المسافة بين المكتبة المركزية وفندق للطالبة 150متر من الحرم الجامعي.

وتعتبر من أقدم وأهم وأفضل الجامعات الخاصة داخل مصر، وأعتمدت من المجلس الأعلى للجامعات.

فتح باب التقديم بجامعة 6 أكتوبر

صرح رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور جمال سامي علي أنه تم فتح باب التقديم لهذا العام لسنة 2021/2022لطلاب الثانوية العامة المصرية وما يساويها من الشهادات العربية او الأجنبية.

وأن التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بعد النجاح في إختبارات القبول في الجامعة.

وقد أوضحت الجامعة أنه يتم التقديم بها في مبني الجامعة مباشرة، ويكون طوال أيام الأسبوع فيماعدا يوم الجمعة، ويبدأ ذلك من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا، في مقر الجامعةبمدينة 6أكتوبر بالجيزة.

الكليات المتاحة داخل جامعة 6أكتوبر

هناك العديد من الكليات التي تضمها جامعة 6 أكتوبر داخل جدرانها ومنها:

1 -الطب والجراحة.

2-الصيدلة.

3-الأسنان.

4-العلاج الطبيعي.

5-الهندسة.

6-الإعلام وفنون الإتصال.

7-التمريض.

8-الإقتصاد.

9-الفنون التطبيقية.

10-التربية.

11-نظم المعلومات وعلوم الحاسب.

12-تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

13-اللغات والترجمة.

14-السياحة والفنادق.

15-الدراسات العليا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة 6 أكتوبر سنة 2021.

أعلنت الجامعة عن الاوراق المطلوبة الخاصة بالتقديم لسنة 2021لطلاب الثانوية العامة المصرية، والأوراق المطلوبة وهي:

-شهادة الثانوية العامة الأصلية او بيان درجات من الإدارة التعليمية التي كان يخضع لها الطالب.

-شهادة ميلاد أصلية.

-(1)صورة بطاقة شخصية الطالب او صورة واحده من جواز السفر.

– ست صور شخصية.

-اثنين جند للطلاب الذكور المصريين.

-وستة جند لطلاب مواليد 2001وما قبلها.

الأوراق المطلوبة للثانوية العربية من خارج مصر.

السعودية والإمارات واليمن و والدول العربية الأخري عليهم إحضار الأوراق الآتية:

١-طلاب الثانوية السعودية

(1)صورة شهادة الصف الثاني والثالث الثانوي او المقررات.

٢-طلاب الثانوية الإماراتية

(1)صورة شهادة الصف الثاني والثالث الثانوي المختص بكليات القطاع العلمي.

٣-طلاب الثانوية اليمينية

(1)صورة شهادة الصف الثالث الإعدادي.

شهادة الصف الثاني والثالث الثانوي الأصلية.

٤-الثانوية العربية الأخري

(1)صورة من شهادة الثانوية العامة العربية.

وأخبرت إدارة الجامعة اذا كانت الأوراق التي قام بتقديمها الطالب غير صحيحة سيتم الغاء ترشيح الطالب، ويتم طلب أوراق أخري لتأكد من صحة المستندات المطلوبة.

*-المستندات المطلوبة لطلاب الثانوية الأجنيية.

-بالنسبة للثانوية الانجليزية:

صورة واحده من بيان درجات المدرسة،«الصف العاشر، الصف الحادي عشر، الصف الثاني عشر».

صورة خطاب واحده من الإدارة التعليمية توكد أن الطالب درس ثلاث سنوات في النظام الأمريكي.

ستة صور شخصية 4في 6.

صورةشهادة ميلاد واحده للطالب.

صورة بطاقة واحده للطالب او جواز سفر.

صورة واحده من بطاقة ولي الأمر او جواز السفر.

اختبار في العربي والدين ويكون موثوق من الإدارة التعليمية.

الشهادة الإعدادية المصرية، او التسلسل الدراسي كامل.

صورة واحده من شهادة الثانوية الإنجليزية ويكون الطالب درس ثمانية مواد في المستوي العادي.

مصاريف جامعة 6أكتوبر 2021

أكدت إدارة الجامعة على أن الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد للطلاب المصريين الجدد، يتم دفعها علي قسطين، كما جاء على النحو التالي:

-مصروفات كلية الطب والجراحة

القسط الأول: 75ألف جنيه.

الثاني:50ألف جنيه.

إجمالي: 125ألف جنيه.

-مصروفات كلية الأسنان

الأول: 60ألف جنيه.

الثاني: 40ألف جنيه.

إجمالي: 100ألف جنيه.

-مصروفات كلية الصيدلة

أولاً: برنامج الفارما d.

الأول: 51ألف جنيه.

الثاني: 34ألف جنيه.

إجمالي: 85ألف جنيه.

ثانيا: برنامج الفارما d والصيدلة الإكبينيكية.

الأول: 57ألف جنيه

الثاني: 38ألف جنيه

إجمالي: 95ألف جنيه

-مصروفات كلية العلاج الطبيعي.

الأول: 42ألف جنيه.

الثاني: 28ألف جنيه.

إجمالي: 70ألف جنيه.

-مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

الأول: 24ألف جنيه.

الثاني: 16ألف جنيه.

إجمالي: 40ألف جنيه.

-مصروفات كلية التمريض.

الأول: 15ألف جنيه.

الثاني: 10 ألف جنيه.

إجمالي: 25ألف جنيه.

-مصروفات كلية الهندسة.

الأول: 36ألف جنيه.

الثاني: 24ألف جنيه.

إجمالي: 60ألف جنيه.

-كلية نظم المعلومات وعلوم الحساب.

الأول: 21ألف جنيه.

الثاني: 14ألف جنيه.

إجمالي:35ألف جنيه.

-كلية الفنون التطبيقية.

الأول: 24ألف جنيه.

الثاني: 16ألف جنيه إجمالي: 40ألف جنيه.

-مصروفات كلية الإقتصاد.

أولاً: قسم العربي.

الاول: 18ألف جنيه.

الثاني: 12ألف جنيه.

إجمالي:30ألف جنيه.

ثانيا: قسم الإنجليزي.

الاول: 24ألف جنيه.

الثاني: 16ألف جنيه.

إجمالي: 40ألف جنيه.

-مصروفات كلية اللغات والترجمة.

الأول: 18ألف جنيه.

الثاني: 12ألف جنيه.

إجمالي: 30ألف جنيه.

-ثانيا: باقي الأقسام.

الأول: 15ألف جنيه.

الثاني: 10ألف جنيه.

إجمالي: 25ألف جنيه.

-كلية الإعلام وفنون الاتصال.

الاول: 21ألف جنيه.

الثاني: 14ألف جنيه.

إجمالي: 35ألف جنيه.

-مصروفات كلية التربية.

أولاً: رياضة أطفال خاصة، وعلم النفس.

الأول: 12ألف جنيه.

الثاني: 8ألف جنيه.

إجمالي: 20ألف جنيه.

-ثانيا: عربي، انجليزي، حاسب آلي، ألماني.

الأول: 15ألف جنيه.

الثاني: 10ألف جنيه.

إجمالي: 25ألف جنيه.

-مصروفات كلية السياحة والفنادق.

الاول: 12ألف جنيه.

الثاني: 8ألف جنيه.

إجمالي: 20ألف جنيه.

اما بالنسبة للطلاب الأجانب من خارج مصر، فالمصروفات الخاصة بهم تكون بالدولارت، كما أتي علي النحو التالي:

-مصروفات كلية الطب والجراحة.

القسط الأول: 6000دولار.

الثاني: 4000دولار.

إجمالي: 10000دولار.

-كلية الأسنان.

الاول: 5400دولار.

الثاني: 3600دولار.

إجمالي: 9000دولار.

-كلية الصيدلة.

أولاً: برنامج الفارما d.

الأول: 4800دولار.

الثاني: 3200دولار.

إجمالي: 8500دولار.

ثانيا: الفارما dوالصيدلة الإكبينيكية.

الاول: 5100دولار.

الثاني: 3400دولار.

إجمالي: 8500دولار.

-كلية العلاج الطبيعي.

الأول: 3600دولار.

الثاني: 2400دولار.

إجمالي: 6000دولار.

-كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

الأول: 3000دولار.

الثاني: 2000دولار.

إجمالي: 5000دولار.

-كلية التمريض.

الاول: 1800دولار.

الثاني: 1200دولار.

إجمالي: 3000دولار.

-كلية الهندسة.

الأول: 3600دولار.

الثاني: 2400دولار.

-إجمالي: 6000دولار.

-كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب.

الاول: 3000دولار.

الثاني: 2000دولار.

إجمالي: 5000دولار.

-كلية الفنون التطبيقية.

الأول: 2700دولار.

الثاني: 1800دولار.

إجمالي: 4500دولار.

-كليةالاقتصاد.

أولاً: قسم العربي.

الاول: 2400دولار.

الثاني: 1600:دولار.

إجمالي: 4000دولار.

ثانيا: قسم الإنجليزي.

الأول: 3000دولار.

الثاني: 2000دولار.

اجمالي: 5000دولار.

– كلية اللغات والترجمة.

أولاً: قسم الإنجليزي.

الأول: 2520دولار.

الثاني: 1680دولار.

إجمالي: 4200دولار.

الثاني: باقي الأقسام.

الأول: 2400دولار.

الثاني: 1600دولار.

إجمالي: 4000دولار.

-كلية الإعلام وفنون الاتصال.

الأول: 2400دولار.

الثاني: 1600دولار.

إجمالي: 4000دولار.

-كلية التربية.

أولاً: رياضة أطفال خاصة /وعلم نفس.

الأول: 1800دولار.

الثاني: 1200دولار.

إجمالي: 3000دولار.

ثانيا: عربي، انجليزي، حاسب آلي، ألماني.

الأول: 1920دولار.

الثاني: 1280دولار.

إجمالي: 3200دولار.

-كلية السياحة والفنادق.

الأول: 1920دولار.

الثاني: 1280دولار.

إجمالي: 3200دولار.

-ومصروفات كلية التربية لغة انجليزية وصلت 22ألف جنيه، واللغة العربية 18ألف جنيه، كلية الإقتصاد والإدارة لغةإنجليزية 40ألف جنيه، ولغة عربية 30ألف جنيه.

-طريقة التقديم في جامعة 6أكتوبر.

الاحد-الاثنين-الاربعاء تقديم كلية الصيدلة، كلية الطب، كلية العلاج الطبيعي، كلية العلوم الطبية التطبيقية، أجهزة حيوية، تمريض.

الثلاثاء-الخميس تقديم كلية الهندسة، كلية حاسبات ومعلومات، كلية فنون تطبيقية، كلية اقتصاد، كلية إعلام، كلية لغات، كلية التربية، كلية سياحة.

-الرسوم المطلوبة للتقديم في الجامعة.