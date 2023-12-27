أخبار التعليم

لسوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة غدا الخميس 1445/6/15 في جميع مدارس ‎المهد والحدود الشمالية

محمد عثمان

أعلنت إدارة تعليم المهد في السعودية عن تعليق الدراسة الحضورية غدا الخميس 6/15 حيث تم تحويل الدراسة عن بُعد، حيث نشرت إدارة التعليم عبر صفحتها الرسمية على منصة X أنه بناء على التقارير الواردة عن الأحوال الجوية يوم الخميس فإنه تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس المهد، لتكون الدراسة عن بُعد وذلك من خلال منصة مدرستي.

تعليق الدراسة في السعودية

صورة تساقط أمطار غزيرة في السعودية- وكالة تعليق الدراسة

وقررت إدارة تعليم الحدود الشمالية تعليق الدراسة الحضورية لتكون عن بُعد، وذلك من خلال منصة مدرستي أو منصة روضتي، حيث أشارت التقارير إلى استمرار حالة التقلبات الجوية، وحرصا على سلامة الطلاب والمعلمين قامت إدارة التعليم بتعليق الدراسة الحضورية غدا الخميس.

تقوم إدارات التعليم في المملكة لمتابعة التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فيما يخص الحالة الجوية بكل منطقة، وفي حالة وجود أمطار غزير تعيق وصول الطلاب إلى المدرسة، تقوم إدارة التعليم بتحويل الدراسة عن بُعد من خلال منصة مدرستي الإلكترونية، إذ يزداد تعليق الدراسة في المملكة أثناء الشتاء لسوء الأحوال الجوية.

وتترك وزارة التعليم قرار تعليق الدراسة في السعودية إلى المناطق التعليمية، حيث يختلف القرار في كل إدارة على حسب حالة الطقس، فيما تشهد الآن أجزاء من مكة ومرتفعاتها الشرقية، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع توقعات  باستمرارها خلال الساعات القادمة، وفي حالة تم تعليق الدراسة وتحويلها عن بُعد تعلن إدارة التعليم عن القرار، ويمكنك متابعة وكالة تعليق الدراسة على منصة X أو أي من الحسابات السعودية المتخصصة في تعليق الدراسة.

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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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