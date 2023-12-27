لسوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة غدا الخميس 1445/6/15 في جميع مدارس ‎المهد والحدود الشمالية

أعلنت إدارة تعليم المهد في السعودية عن تعليق الدراسة الحضورية غدا الخميس 6/15 حيث تم تحويل الدراسة عن بُعد، حيث نشرت إدارة التعليم عبر صفحتها الرسمية على منصة X أنه بناء على التقارير الواردة عن الأحوال الجوية يوم الخميس فإنه تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس المهد، لتكون الدراسة عن بُعد وذلك من خلال منصة مدرستي.

صورة تساقط أمطار غزيرة في السعودية- وكالة تعليق الدراسة

وقررت إدارة تعليم الحدود الشمالية تعليق الدراسة الحضورية لتكون عن بُعد، وذلك من خلال منصة مدرستي أو منصة روضتي، حيث أشارت التقارير إلى استمرار حالة التقلبات الجوية، وحرصا على سلامة الطلاب والمعلمين قامت إدارة التعليم بتعليق الدراسة الحضورية غدا الخميس.

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول استمرار الحالة المطرية وما يصاحبها من تقلبات جوية و ما ينتج عنها من آثار وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الخميس 15 / 06 / 1445 هـ عن بعد عبر #منصة_مدرستي، و #منصة_روضتي في كافة مدارس… pic.twitter.com/vWDGiPxkk4 — إدارة تعليم الحدود الشمالية (@moe_hud) December 27, 2023

تقوم إدارات التعليم في المملكة لمتابعة التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فيما يخص الحالة الجوية بكل منطقة، وفي حالة وجود أمطار غزير تعيق وصول الطلاب إلى المدرسة، تقوم إدارة التعليم بتحويل الدراسة عن بُعد من خلال منصة مدرستي الإلكترونية، إذ يزداد تعليق الدراسة في المملكة أثناء الشتاء لسوء الأحوال الجوية.

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 15 / 6 / 1445هـ لتكون (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي، في جميع مدارس #تعليم_المهد، وذلك للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس. pic.twitter.com/ea7yeRAbXL — إدارة تعليم المهد (@MOE_MDB) December 27, 2023

وتترك وزارة التعليم قرار تعليق الدراسة في السعودية إلى المناطق التعليمية، حيث يختلف القرار في كل إدارة على حسب حالة الطقس، فيما تشهد الآن أجزاء من مكة ومرتفعاتها الشرقية، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع توقعات باستمرارها خلال الساعات القادمة، وفي حالة تم تعليق الدراسة وتحويلها عن بُعد تعلن إدارة التعليم عن القرار، ويمكنك متابعة وكالة تعليق الدراسة على منصة X أو أي من الحسابات السعودية المتخصصة في تعليق الدراسة.