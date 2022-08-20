لجميع المراحل التعليمية.. قائمة برسوم ومصروفات مدرسة الكلية الأمريكية بالقاهرة 2022

تزامنًا مع انتهاء العام الدراسي المنقضي 2021/ 2022 وبدء التفكير في العام الدراسي الجديد إذ يبدأ الأباء وأطفال في التفكير في مستقبلهم التعليمي وفي المدرسة التي يرغبون في إلحاق أبنائهم فيها والتي تلبي طموحات وآمال الاباء في أبنائهم والتي تساعد الأبناء في الوصول لمستوى تعليمي متميز قادر على خلق جيل متحلي بالتعليم والقيم الإنسانية قادرًا على الاعتماد على نفسه محبًا للتعليم والابتكار قادرًا على استخدام كافة الوسائل العلمية و البحثية المتطورة حيث يؤهلهم للخروج للمجتمع بمستوى علمي متميز يستطيع من خلاله أن يضيف للمجتمع وأن يلتحق بسوق العمل بكل سهولة ويسر، ومن أهم ما يمكن للاباء إلحاق أبنائهم بها من المدارس الخاصة هي مدرسة الكلية الأمريكية بالقاهرة إذ أنشأت سنة1945 وتعمل في مصر منذ 75 عام ولها باع وتاريخ طويل في التعليم وفي تقديم تجربة استثنائية في مصر.

مدرسة الكلية الأمريكية بالقاهرة

هى إحدى المدارس التعليمية الخاصة التي يمكن الالتحاق بها في كافة المراحل التعليمية المختلفة بدءًا من مرحلة رياض الأطفال إلى الابتدائي مرورًا بالاعدادي وحتى مرحلة الثانوية العامة، ومن ثم فهى تقبل الطلاب الجدد أو الطلاب العائدين أو الحاليون، ويتم دفع الرسوم الخاصة بالمدرسة الأمريكية بالدولار الأمريكية وليست بالعملة المصرية الجنيه، كما يتم دفع بعض الرسوم الإضافية عند الالتحاق بالمدرسة بخلاف الرسوم الدراسية مثل رسوم التحويل وتدفع مرة واحدة تبلغ 14 ألف دولار أمريكي أي بما يساوي بالجنية المصري 268 ألف.

رسوم ومصاريف مدرسة الكلية الأمريكيّة بالقاهرة

مبلغ 41900 دولار أمريكي أي ما يساوي 802385 جنيه مصري هى قيمة الرسوم الدراسية للطلاب العائدين لمرحلة رياض الأطفال.

تبلغ قيمة الرسوم الدراسية مبلغ وقدره 10025 دولار امريكي أي ما يساوي 192 ألف جنيه مصري هى قيمة رسوم ومصاريف الطلاب الجدد للصوف ما قبل الصف الثالث.

تبلغ قيمة مصاريف الرسوم الدراسية 42350 دولار أمريكي أي ما يساوي 811 ألف جنيه مصري هى قيمة الرسوم الدراسية للمرحلة الثانوية الصفوف من 9 إلى 12.

يمكن لأولياء الأمور دفع المصاريف الخاصة بالكلية الأمريكية بالقاهرة على أقساط في حنن ترتفع قيمة المصروفات الدراسية بعض الشيى وفقًا لعدد الأقساط التي يرغب ولى الأمر في دفعها.

وتدعم المدرسة الأمريكية بالقاهرة مستوى تعليمي متميز، وتقدم تجربة تعليمية رائعة ومميزة واستثنائية في مصر تخرج جيل ونشأ قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجيا الموجودة في العالم قادر على استخدام كافة الوسائل التعليمية الحديثة وقادر على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.