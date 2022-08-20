لتنسيق المرحلة الثانية.. قائمة بأسماء أفصل معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة في مصر 2022

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة واطلاع الطلاب على المجموع المتحصل عليه الطالب في الثانوية والإعلان عن بدء التنسيق والقبول بالجامعات وانتهت المرحلة الأولى وبدأت المرحلة الثانية من التنسيق في كتابة رغباته والتي ستستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 23 أغسطس 2022 من شهر أغسطس الجاري وبدأ الطلاب في التفكير بجدية في الكلية والتخصص الذي يطمحون في دراسته في المرحلة التعليمية القادمة بما يلبي آمالهم وطموحاتهم المستقبلية، ولمن لم يحالفه الحظ في الحصول على المجموع في الثانوية لدراسة التخصص والكلية التي يرغب فيها فإن الفرصة أمامهم لإختيار أحد المعاهد والكليات الخاصة، ويوجد في جمهورية مصر العربية ما يقارب من 56 معهد عالي هندسة معتمد.

كليات ومعاهد يمكن لطلاب المرحلة الثانية والثالثة الالتحاق يهم

للطالب الذين يرغبون في التنسيق بالمرحلة الثانية والثالثة ومجموعة لا يمكنهم من دراسة كلية الهندسة التي لطالما يأملون ويحلمون في دراستها وحال بينهما المجموع لدراسة ذلك التخصص الذي يلبي آمالهم وطموحاتهم المستقبلية فإن الفرصة لم تكن بعد حيث بإمكانهم دراسة التخصص من خلال أحد معاهد الهندسة العليًا المعتمدة في مصر.

معاهد الهندسة العليا المعتمدة في مصر

معهد طيبة العالي للهندسة بالقاهرة.