لتنسيق المرحلة الثانية.. قائمة بأسماء أفصل معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة في مصر 2022
بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة واطلاع الطلاب على المجموع المتحصل عليه الطالب في الثانوية والإعلان عن بدء التنسيق والقبول بالجامعات وانتهت المرحلة الأولى وبدأت المرحلة الثانية من التنسيق في كتابة رغباته والتي ستستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 23 أغسطس 2022 من شهر أغسطس الجاري وبدأ الطلاب في التفكير بجدية في الكلية والتخصص الذي يطمحون في دراسته في المرحلة التعليمية القادمة بما يلبي آمالهم وطموحاتهم المستقبلية، ولمن لم يحالفه الحظ في الحصول على المجموع في الثانوية لدراسة التخصص والكلية التي يرغب فيها فإن الفرصة أمامهم لإختيار أحد المعاهد والكليات الخاصة، ويوجد في جمهورية مصر العربية ما يقارب من 56 معهد عالي هندسة معتمد.
كليات ومعاهد يمكن لطلاب المرحلة الثانية والثالثة الالتحاق يهم
للطالب الذين يرغبون في التنسيق بالمرحلة الثانية والثالثة ومجموعة لا يمكنهم من دراسة كلية الهندسة التي لطالما يأملون ويحلمون في دراستها وحال بينهما المجموع لدراسة ذلك التخصص الذي يلبي آمالهم وطموحاتهم المستقبلية فإن الفرصة لم تكن بعد حيث بإمكانهم دراسة التخصص من خلال أحد معاهد الهندسة العليًا المعتمدة في مصر.
معاهد الهندسة العليا المعتمدة في مصر
- معهد طيبة العالي للهندسة بالقاهرة.
- الجمعة
- العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة.
- معهد الصفوة العالي للهندسة.
- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.
- معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة الجيزة.
- المعهد العالي للهندسة 6 أكتوبر.
- معهد الجيزة للهندسة بطموه.
- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
- معهد المدينة العالي للهندسة بشبرا مانت.
- معهد السلام العالي.
- معهد الهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.
- معهد هندسة العبور.
- معهد اخبار اليوم 6 أكتوبر.
- المعهد التكنولوجي العالي فرع 6 أكتوبر.
- معهد الأهرامات للهندسة والتكنولوجيا.
- معهد القاهرة للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
- معهد هندسة 15 مايو.
- معهد هندسة الفنون التطبيقية التجمع الخامس.
- معهد هندسة تكنولوجيا النقل بالجيزة.
- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.
- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا.
- معهد هندسة برج العرب.
- معهد هندسة وتكنولوجيا المحلة الكبرى.
- معهد القناة العالي بالسويس.
- المعهد العالي للهندسة بكنج مريوط الإسكندرية.
- معهد المنصورة العالي للهندسة بالمنصورة.
- المعهد العالي للهندسة بالأقصر.
- معهد الفنون التطبيقية بالتحكم عالخامس.
- معهد الهندسة العالي بمدينة الشروق.
- معهد العالي للهندسة بالقليوبية.
- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.
- معهد الهندسة بالزقازيق.