لتصحيح الأوضاع.. قرارات نارية من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2022-2023
خرج وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بتصريحات عن العام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد البدء، الذي يوافق يوم السبت 1 أكتوبر 2022، كما أشار في بيان جديد صدر عنه خلال ساعات اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس، إلى أنه سوف تكون هناك مجموعة من الاختبارات الموضوعة؛ ليتمكن الطالب من استخدام التابلت بجانب التأكد من أنه يسير في المسار الصحيح، وذلك على فترات زمنية متفاوتة؛ كما فجر مفاجأة بشأن بدء طلاب الثانوية العامة وبدء العام الدراسي الجديد.
إلغاء لجان الشغب وتقديم محتوى تعليمي متميز
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة لن يتمكنوا من بدء العام الدراسي الجديد، إلا عقب انتهاء التقييم والامتحانات وإعلانها بشكل صريح، مؤكدًا على أن العام الدراسي الجديد سوف يكون مميزا، كما أن اللجان التي شهدت شغبًا في امتحانات الثانوية العامة 2022 هناك قرار جديد ينص على إلغاءها، وسيتم مراعاة المسافات بين اللجان والمناطق التي يعيشون فيها، فيما يخص خروجهم عن الإدارة التعليمية التابعين لها، على أن تكون اللجان البديلة داخل المركز نفسه، وأن الوزارة تستعد لبداية العام الدراسي الجديد بشكل جيد، كما سوف تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز، بمختلف المراحل التعليمية؛ للارتقاء بمستوى الطالب.
أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد
- سوف يتم مراجعة المناهج الدراسية حتى تكون مناسبة مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023.
- سوف يتم تكليف مدير المركز القومي للامتحانات ليتمكن من وضع معايير كيفية تصحيح الامتحانات الإلكترونية، بجانب وضع حقيبة تدريبية في فنيات تصميم الامتحان.
- سوف يتم عقد مجموعة من الاختبارات القصيرة بشكل دوري للتدريب على استخدام التابلت لضمان سير الطالب بالمسار الصحيح في العام الدراسي الجديد 2023.
- سوف يتم إعلان كيفية تقييم امتحانات الثانوية العامة الجديدة وتفاصيله قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023.
- سوف يتم العمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي في رعاية واكتشاف الطلاب المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات.
- سوف يتم استكمال العمل في بناء منظومة التعليم الجديدة والتغلب على التحديات ومراجعة آليات التنفيذ.
- استئناف تنفيذ مشروع «مدارس مصر» وهي مدارس رسمية متميزة في محافظة السويس كبداية لها.
- العمل على إلغاء «لجان الشغب» في امتحانات الثانوية العامة التي انتهت.
- إجراء حوار مع أولياء الأمور والمعلمين على حد سواء عن الأمور حول قضايا التعليم وفق مجموعة من الضوابط والآليات التي تعدها الوزارة لإجراء حوار بناء.
- الإعلان عن قانون لرخصة مزاولة المهنة، لكافة العاملين في مهنة التدريس خلال الفترة المقبلة وهي تختلف عن شهادة الصلاحية التي تمنحها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
- أن يجري تصحيح امتحانات كل ملاحق الثانوية العامة في الكنترولات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- الانتهاء من مشكلات التعليم الخاص وحلها في أسرع وقت ممكن.
- سوف يتم ربط البرامج التعليمية الخاصة بكافة المراحل مع المناهج الدراسية والتوسع للاستفادة مما تقدمه القنوات التعليمية من إمكانيات.
- سوف يتم عقد اجتماعات بشكل دوري كل شهر مع مديري المديريات التعليمية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة.
- إجراء عددًا من الزيارات الميدانية المفاجئة لكافة المدارس بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2023.