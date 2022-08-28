لتصحيح الأوضاع.. قرارات نارية من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2022-2023

خرج وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بتصريحات عن العام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد البدء، الذي يوافق يوم السبت 1 أكتوبر 2022، كما أشار في بيان جديد صدر عنه خلال ساعات اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس، إلى أنه سوف تكون هناك مجموعة من الاختبارات الموضوعة؛ ليتمكن الطالب من استخدام التابلت بجانب التأكد من أنه يسير في المسار الصحيح، وذلك على فترات زمنية متفاوتة؛ كما فجر مفاجأة بشأن بدء طلاب الثانوية العامة وبدء العام الدراسي الجديد.

إلغاء لجان الشغب وتقديم محتوى تعليمي متميز

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة لن يتمكنوا من بدء العام الدراسي الجديد، إلا عقب انتهاء التقييم والامتحانات وإعلانها بشكل صريح، مؤكدًا على أن العام الدراسي الجديد سوف يكون مميزا، كما أن اللجان التي شهدت شغبًا في امتحانات الثانوية العامة 2022 هناك قرار جديد ينص على إلغاءها، وسيتم مراعاة المسافات بين اللجان والمناطق التي يعيشون فيها، فيما يخص خروجهم عن الإدارة التعليمية التابعين لها، على أن تكون اللجان البديلة داخل المركز نفسه، وأن الوزارة تستعد لبداية العام الدراسي الجديد بشكل جيد، كما سوف تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز، بمختلف المراحل التعليمية؛ للارتقاء بمستوى الطالب.

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد