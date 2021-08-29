كيف تقوم بالتسجيل الإلكتروني الخاص بتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر من خلال الرابط الرسمي بالخطوات

يبدو أن محرك بحث جوجل يشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة الحالية وهي مرحلة انتقال طلاب الثانوية العامة إلى المرحلة الجامعية، حيث يبحث جميع الطلاب عن كافة التفاصيل المتعلقة بالجامعة وتحديداً الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، خاصة أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات انتهى للتو وأصبح جميع الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من عملية التنسيق الإلكتروني يبحثون عن موعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى من عملية التنسيق وكيفية الاستعلام عنها، ولكن هناك الكثير من نتائج البحث على محرك بحث جوجل أيضا متعلقة بالاستعلام عن كيفية التسجيل الإلكتروني لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الازهر، خاصة بعد أن أصدرت جامعة الأزهر أنه تم فتح باب استقبال طلبات الطلاب في المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة وكذلك الأقاليم، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة الأزهر ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 29 من شهر أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس القادم الموافق 2 سبتمبر 2021، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل الإلكتروني لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر.

أوضحت جامعة الأزهر فيما سبق ان التسجيل الإلكتروني سيكون عبر موقع ” خدمات الأزهر الإلكترونية “، كما أن التسجيل متوفر لطلاب وطالبات فرق النقل، الفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير جيد جداً، ممتاز، حيث ناشدت جامعة الأزهر الطلاب التسجيل بسرعة من خلال موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا، واهتم المركز الإعلامي بجامعة الأزهر على أن يكون أخذ اللقاح شرط من شروط السكن الجامعي وليس شرط في تسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى التقديم في المدن الجامعية والتفاصيل جميعها متوفرة عبر موقع جامعة الأزهر الرسمي، وذكر المركز الإعلامي أيضا أنه يجب على الطلاب التقديم للكليات التي سجلوا بها ليتم الامتحان فيها حتى يوم الخميس القادم 2 سبتمبر ولن تقبل الجامعة بعد ذلك أي اختبارات قبول للطلاب المتقدمين.

وناشد المركز الإعلامي الطلاب الراغبين في سداد الرسوم المقررة عبر خدمة فوري ثم الذهاب إلى مقر الكليات، لافتاً إلى اختبارات كلية التربية الرياضية ستبدأ في الساعة الـ 6 صباحاً وعلى الطلاب الالتزام بالمواعيد، كما ان اختبارات القدرات هذه السنة ستتم قبل التقديم لتنسيق الكليات وشددت الجامعة على أخذ هذا الامر بالاعتبار بالنسبة للطلاب.