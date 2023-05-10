كيفية سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2023

انطلقت اليوم عمليات سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2023 في الجزائر، هذا وقد قدمت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بلاغ خاص لكل التلاميذ المتمدرسين والأحرار بخصوص موعد سحب استدعاء البيام 2023 bem convocation، وهذابداية من تاريخ اليوم الأربعاء العاشر من مايو 2023 إلى غاية السابع من جوان 2023، وسنوضح لكم الخطوات التي يجب اتباعها ونتطرق إلى المعلومات الهامة بخصوص الموضوع.

الخطوات

يمكن سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2023 من خلال الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ثم يتبع المترشح الخطوات البسيطة التالية:

الذهاب إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات ثم مطالعة كل الشروط الخاصة بالبوابة والمصادقة عليها يكتب المترشح كل المعلومات الشخصية الخاصة به، وهي الاسم واللقب باللغة العربية، والولاية التي يقيم بها يتوجي عليه كتابة اسم المستخدم والرقم السري سيجد سؤال الأمان وهو سؤال بسيط عليه أن يجيب عليه من أجل التحقق من أنه ليس روبوت يمكنه تحميل الاستدعاء في الأخير بصيغة Pdf ثم طباعته، وللإشارة فهو من الوثائق الهامة التي يجب عليه إحضارها يوم الامتحان مع بطاقة التعريف الوطنية لكي لا يحرم من أداء الامتحان.

تعليمات هامة

لا بد من ذكر بعض التعليمات الهامة التي يهتم بها كل مترشح يرغب في سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط bem concocation 2023، ألا وهي:

السحب يكون في المدة المحددة لذلك قبل حلول السابع من شهر جوان استخراج الاستدعاء متاح أيضا من خلال موقع الرقمنة فضاء أولياء التلاميذ كل من ينسى اسم المبستخدم أو الرقم السري عليه أن يتجه إلى أقرب مؤسسة من أجل استرجاعهما.

وهكذا نكون قد قدمنا لكم معلومات كافية عن موضوع سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2023 بالخطوات الصحيحة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.