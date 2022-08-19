تزامناً مع إعلان ظهور نتائج الثانوية العامة في الأردن، تساءل العديد من الطلاب والطالبات حول كيفية حساب معدل التوجيهي 2022، وذلك للتسهيل عليهم في معرفة معدل الدرجات التي تمكنهم من التقدم إلى جامعات مختلفة في المملكة الأردنية، والجدير بالذكر أن شهادة الثانوية العامة هي آخر المراحل التعليمية المدرسية التي تسبق دخول المرحلة الجامعية، وطبقا لكل دولة من الدول العربية يتم احتساب آلية محددة لمعدل التوجيهي يختلف نظام احتسابه من دول لأخرى، وبالنسبة توجيهي الأردن يتم احتساب معدل التوجيهي من 1400.

خطوات حساب معدل التوجيهي 2022 أونلاين

تساءل العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن خطوات حساب معدل التوجيهي 2022 توجيهي الأردن من 1400، أونلاين عبر الموقع الإلكتروني، وذلك يتم من خلال الآتي:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لحاسبة معدل التوجيهي من هنا.

تحديد توجيهي فلسطين أو توجيهي الأردن من خلال الموقع.

تحديد الفرع العلمي أو الأدبي.

ثم البدء في إدخال درجات المواد الدراسية الحاصل عليها الطالب.

أخيراً الضغط على أيقونة احسب معدلك.

كيفية حساب معدل التوجيهي من 1400

مطابقة للنظام الجديد المعتمد من قبل وزارة التعليم في الأردن، يتم تحديد وحساب معدل طلاب توجيهي الأردن من 1400، حيث يحتسب المعدل العام من 100 درجة، تقسم نسبة 40% منهم للمواد الثقافية المشتركة، ونسبة حوالى 60% للمواد الإجبارية، ومن ثم تحتسب معدل الدرجات وفق الآتي:

يضرب إجمالي عدد المواد الدراسية × مجموع العلامة العظمى لكل مادة.

بحيث نضرب مجموع 7 مواد دراسية في 200 درجة عظمى لكل مادة = 1400

حساب معدل التوجيهي الفرع العلمي

نحسب مجموع المواد الإجبارية المقدرة بنسبة 40% + مجموعة درجات المواد الاختيارية ( ويتم اختيار 3 مواد فقط من أصل 4، بحيث نجمع مجموع أعلى مادتين + علامات الرياضيات).

نقسم إجمالي مجموع الحساب السابق على 10، لنحصل على ناتج من 60%.

ثم يجمع ناتج العلامات المواد الإجبارية والاختيارية للحصول على الناتج الإجمالي من 100%.

حساب معدل التوجيهي الفرع الأدبي