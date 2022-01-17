بعد استمرارها| كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي إلكترونيًا وعبر توكلنا

حسمت وزارة التعليم السعودية الجدل حول مصير منصة مدرستي للتعليم عن بُعد، وذلك بعد قرار العودة الحضورية للدراسة بالمدارس لجميع المراحل التعليمية المختلفة بما فيها رياض الأطفال والابتدائية، مؤكدة استمرار التواصل من خلال تلك المنصة للكثير من الفئات المستنثاة من قرار عودة الدراسة حضوريًا، لاسيما وأنها تُمثل البديل الأمثل لمتابعة الطلاب والحصول على الدروس من المنازل، بالإضافة إلى تفاعلها المستمر مع المدرسين والمدرسات في وجود أولياء الأمور والتقييمات الطلابية.

تسجيل الدخول للمنصة

ومن أجل الحصول على كافة الدروس أون لاين عبر منصة مدرستي، فيتطلب منك الأمر تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم والرمز السري، أو إنشاء حساب جديد في حالة امتلاكك حساب، وللدخول يُمكن اتباع الخطوات التالية:

تسجيل عبر منصة مدرستي على الرابط التالي: https://schools.madrasati.sa الضغط على العودة إلى المدارس. اضغط على القامئة الرئيسية ثم تسجيل دخول جديد. سجل جميع بياناتك المطلوبة. سجل رقم الجوال الخاص بك. انقر على تبويب تحقق. سجل كود التحقيق الذي وصل إليك عبر رسالة. سيظهر أمامك اسم ولي الأمر. اضغط على المربع الموجود بجوار اسم الطالب. ثم اضغط على إرسال. ستصلك كلمة المرور الجديدة في رسالة.

جدير بالذكر أن منصة مدرستي الإلكترونية توفر إمكانية وجود محفظة إلكترونية خاصة بكل طالب مزودة بالمقررات الخاصة به، بالإضافة إلى هواياته ومهاراته، كما تم تزويدها أيضًا بالمقررات التعليمية، كما يُمكن تحميل الدروس في ملفات PDF والاطلاع عليها أكثر من مرة في أي توقيت، كما تتيح للطلاب والطالبات التفاعل مع المعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به.

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دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

أما عن كيفية دخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا، فيتطلب الأمر اتباع الخطوات التالية: