كيفية التعامل مع الطلاب المتغيبين دون عذر خلال العام الدراسي

تعتبر الحضور المنتظم للطلاب إلى المدرسة أمرًا أساسيًا لتحقيق التعليم الناجح، يقوم نظام التعليم بوضع إجراءات للتعامل مع الطلاب الذين يتغيبون دون عذر خلال العام الدراسي، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حضور الطلاب وتحفيزهم للمشاركة الفعّالة في عملية التعلم، فيما يلي الإجراءات التي تُتخذ ضد الطلاب المتغيبين دون عذر خلال العام الدراسي.

اسكرين من اليتيوب يوضح إجراءات التعامل مع الطلاب المتغيبين دون عذر

إجراءات التعامل مع الطلاب المتغيبين دون عذر

إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز الطلاب على تحقيق مواظبة أفضل وتعزيز فعالية عملية التعلم في البيئة المدرسية.

1. في حالة إذا تغيب الطالب لمدة ثلاثة أيام دون عذر، يُصدر له إنذار أول ويتم تحويله للموجه الطلابي.

2. في حالة إذا تغيب الطالب لمدة خمسة أيام، يُصدر له إنذار ثانٍ ويُخطر ولي أمره بالإجراءات المترتبة على الغياب.

3. في حالة إذا تغيب الطالب لمدة عشرة أيام، يُصدر له إنذار ثالث ويتم استدعاء ولي أمره لتوضيح الأمور وأخذ تعهد كتابي بانتظام ابنه بالحضور.

4. إذا تغيب الطالب لمدة خمسة عشر يومًا، يُحال ملفه من إدارة المدرسة إلى مكتب أو إدارة التعليم لدراسة إمكانية نقله إلى مدرسة أخرى، وذلك بعد الحصول على تعهد كتابي من ولي الأمر بعدم تغيُّب ابنه عن الدراسة.

كيفية التعامل مع الطلاب الغائبين

يتم التعامل مع الطلاب الغائبين في البيئة المدرسية بمجموعة من الإجراءات والخطوات لضمان تحفيزهم على الحضور المنتظم وتعزيز مشاركتهم في عملية التعلم. فيما يلي كيفية التعامل مع الطلاب الغائبين:

1. يقوم المعلم برصد حالات الغياب لدى الطلاب خلال كل حصة دراسية.

2. يتم تسجيل الغياب اليومي للطلاب في حساب المدرسة عبر نظام نور أو منصة مدرستي لتوثيقه.

3. يتم إرسال إشعار لولي الأمر بالغياب المتكرر للطالب للتواصل والتنسيق.

4. يُمنح الطالب وولي الأمر مهلة لمدة 5 أيام بعد الغياب لتقديم عذر مقبول يثبت سبب الغياب.

5. يتم تسجيل الأعذار المقبولة في نظام نور بعد موافقة مدير المدرسة.

6. يتم خصم درجات الطالب في الأنشطة والمشاركة التفاعلية عندما يكون غائبًا بدون عذر مقبول.

7. لا يُسمح بإعادة الطالب لحصص المواد التي تم غيابه عنها بدون عذر مقبول، ولا يمنح درجات تعويضية في هذه الحالة.

هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مواظبة الطلاب وتحفيزهم للمشاركة الفعّالة في عملية التعلم وضمان استفادتهم القصوى من البيئة المدرسية.